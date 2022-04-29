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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مسجد الشيخ علم الدين الرباطي بمدينة منفلوط

مسجد الشيخ علم الدين
مسجد الشيخ علم الدين الرباطي بمنفلوط

افتتح الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط مساء اليوم الخميس مسجد الشيخ علم الدين الرباطي بمدينة منفلوط بعد إعادة تطوير بالجهود الذاتية ، اثر تعرضه لحريق في شهر يناير الماضي .

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وادى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط صلاة المغرب بالمسجد بحضور مدير إدارة الأوقاف بمنفلوط وعدد من قيادات المديرية وأعضاء مجلس النواب بمركزي منفلوط والقوصية والمئات من سكان مدينة منفلوط .

وفي اطار الاحتفال بافتتاح المسجد بعد إعادة تطويره أقيمت مائدة إفطار بمحيط المسجد وتوافد عليها المئات من سكان مدينة منفلوط احتفالا بافتتاح المسجد .

 

كان مسجد الشيخ علم الدين الرباطي تعرض الى حريق في 18 يناير الماضي مما أسفر عن احتراق محتوياته، دون وقوع خسائر بشرية.

 

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق هائل بمسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط.

 

على الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والاطفاء والإسعاف وقوات الأمن، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل ان يمتد الى الاضرحة الموجودة بجوار المسجد. 

 

وتبين من المعاينة الأولية والفحص، أن الحريق اندلع داخل المسجد  والتهمت النيران معظم الأسقف من الداخل المكون من الأخشاب، وتم  إخماد الحريق، دون وقوع إصابات، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي والتهمت النيران أسقف المسجد الخشبية من الداخل  دون وقوع إصابات بشرية.

 

ويرجع إنشاء مسجد الشيخ محمد محمد قاسم الشهير بالشيخ علم الدين الرباطي  إلى عام 772 هجرية ويضم محيط المسجد 3 اضرحه وهم مقام الشيخ جلال الدين الرباطي العلمي ومقام الشيخ محمد يحيى العلمي و الشيخ علم الدين الرباطي. 

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