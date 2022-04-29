شوشة: مبادرة حياة كريمة تستهدف إقامة مشروعات خدمية بقرى وسط سيناء

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، ان مبادرة حياة كريمة المقدمة من بيت الزكاة والمال المصري ،تستهدف اقامة مشروعات خدمية للاستفادة من مياه السيول والأمطار فى قري منطقة وسط سيناء، باستخدامها فى الرى والزراعة والاستخدامات الأخرى .. الى جانب اقامة مزرعة سمكية عليها .

مشيرا الي انه تم انشاء 25 منزلًا بدويًا يتجمع السياحة ،ألي جانب مشغل وورشة صيانة وورش حرفية ومسجد في تجمع الشياحه بتمويل من بيت الزكاة والصدقات المصري بالأزهر الشريف.



150 منزلا

وأضاف أن مشروع المبادرة يتضمن المشروع بناء 150 منزلا، في عدة قري الي جانب دار ضيافة ومسجدا، في القري الأكثر احتياجا لإعادة توزيع السكان في التجمعات التابعة لقري بمركزي نخل والحسنه، لتكوين مجتمع متكامل ، كما يتضمن المشروع ،رفع كفاءة بئرى 7 و 8 لتوفير مياه الشرب للسكان في المنطقة ، بما يساعد علي توفير احتياجات السكان وتنفيذ سياسة التوطين بالمنطقة.

وامد علي أن المبادرة تتضمن ايضا انشاء بحيرة صناعية وأحواض تهدئة لمياه السيول والأمطار الغزيرة فى تجمع "أولاد على "التابع لقرية المقضبة مركز الحسنة على وادى العريش ، وانشاء سد تحويلى بتجمع العين التابع لقرية القسيمة بالحسنة ( سد الجديرات ) .