زيادة الإنتاج تدعم نمو أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال 9 أشهر

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن نمو أرباحها بنسبة 38 % خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري2021/2022.

كشفت المؤشرات الماليةشركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق صافي ربح بلغ 148.39 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 107.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الماليةشركة مصر لصناعة الكيماويات خلال التسعة أشهر لتصل إلى 399.09 مليون جنيه مقابل 356.01 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع صافي ربح الفترة، إلى ارتفاع أسعار بيع منتجات الشركة، وزيادة كميات الإنتاج لارتفاع الطلب على منتجات الشركة.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 111.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 92.87 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

إنتاج الشركة

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة فى صناعة الكيماويات فى مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسى يقع فى المكس بالإسكندرية.

تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من اسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى اسهم الشركة.