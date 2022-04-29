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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محافظ القاهرة يتفقد معرض "أهلا بالعيد" بحي باب الشعرية للاطمئنان على توافر السلع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه نائبا رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي  وسامح زكي  نيابة عن المهندس إبراهيم محمود  العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة  معرض "أهلاً بالعيد" الذي تنظمه غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع محافظة القاهرة بحي باب الشعرية بالقاهرة للاطمئنان على توافر السلع  لدعم المواطنين بمنتجات  ذات أسعار مخفضة لتخفيف العبء عنهم، خاصة في ظل دخول عيد الفطر المبارك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وقال محافظ القاهرة إن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين في ظل دخول المواسم، مُشددًا على أهمية إحكام الرقابة على المعارض والشوادر، والتأكد من بيع السلع المُخفّضة للمواطن العادي حتى يصل الدعم لمستحقيه.
 

معرض أهلاً بالعيد

وأشار محافظ القاهرة إلى أن معرض أهلاً بالعيد الذي تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة تقدم تخفيضات تصل إلى ٣٠% على جميع السلع من مستلزمات العيد  بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية ، واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.
وأشار المحافظ إلى تكثيف التعاون مع غرفة القاهرة التجارية في الفترة القادمة لدعم المواطنين من خلال تنظيم مزيد من الشوادر والمعارض ، خاصة خلال المواسم والأعياد وهو ما يتم التنسيق له بصورة مكثفة حاليا.

 

وقال أحمد الوسيمي  إن التنسيق مستمر مع محافظة القاهرة لتنظيم مزيد من المعارض في كافة المواسم ، وأن هناك متابعة لمعرض" أهلاً بالعيد" لحظة بلحظة من قبل لجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة المعنية بتنظيم المعارض بالغرفة، بجانب فريق العمل من موظفي الغرفة لتنفيذ تعليمان المهندس إبراهيم العربي لدعم المواطنين بتوفير كافة السلع، خاصة الأساسية  بأسعار مناسبة، وأن اللجنة ترفع تقارير تفصيلية إلى المهندس إبراهيم العربي عن المعرض ومدى تنوع السلع به وزيادة معروضها بما يلبي كافة احتياجات المواطنين.


وأكد سامح زكي  أن الغرفة تحملت تكاليف تجهيزات هذا المعرض المالية، لدعم العارضين وعدم تحميلهم أي تكلفة من أجل توفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وتقديم أكبر نسب خصم على أسعار كافة السلع ولذلك هناك إقبال متزايد من المواطنين على شراء احتياجاتهم من مستلزمات العيد من هذا المعرض.

أهلا بالعيد غرفة القاهرة الغرف التجارية Food Gorceries

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