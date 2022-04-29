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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد داش بعد اختياره سفيرا للأمم المتحدة: مسئولية كبيرة

صدى البلد

علق الفنان أحمد داش، على اختياره من قبل منظمة يونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد".

 

وقال أحمد داش في تصريحات لـ "صدى البلد": “الهدف من هذه المبادرة تعليم الشباب ليكون لديهم قدرات ملموسة تمكنهم من معايشة سوق العمل، وأن أكون سفيرا لـ يونيسيف مسئولية كبيرة”.

 

وعلى جانب اخر كان أكد الفنان أحمد داش، أن مسلسل “مين قال” الذي يُعرض في رمضان لا يقدم نصائح ولكنه ينقل الواقع.

 

وأضاف "داش"، "العمل يقدم نموذجًا لمشاكل جيل وأسبابها، فمعنى كلمة “مين قال” عنوان المسلسل، توضح أن وصايا الآباء ليست هى “الصح”، وأفكار الأبناء ليست الخطأ، فـ"مين قال" إن المسار واحد".

أحمد داش: مسلسل "مين قال" ينقل الواقع ولا يقدم نصائح

أحمد داش يتحدث عن كواليس مشاركته في مسلسل Moon Knight مع مارفل

وكان قد كشف الفنان أحمد داش عن الأسباب التي حمسته لشخصية شريف بمسلسل مين قال الذي عرض في النصف الأول من الموسم الرمضاني.

وقال "داش" رأيت نفسي في الدور، وفي إصرار شريف، فأنا أيضا حينما أتعلق بشيء أسعى وراءه ولا أتركه إلا بنجاحي فيه، كما أنه يشبهني أيضا في التوتر".

تدور أحداث أحداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانوية العامة ، حيث الخلاف بين الابن والأب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعى الأخير إلى دراسة التجارة .

يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على رأسهم  جمال سليمان - نادين  - أحمد داش -  ديانا هشام.

الأمم المتحدة احمد داش جمال سليمان ديانا هشام سوق العمل

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