ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

وعد الملحن والمطرب عمرو مصطفى، الجمهور بأنه سيكون أهم مطرب في العالم العربي بعد 4 سنوات من الآن، مشددا أنه قطع عهدا بينه وبين نفسه، وسيحاسب نفسه عليه، مشيرا إلى أن من ينصحه بعدم الغناء ينظر الى مصلحته الخاصة، بإستمراره في تقديم الحان لهم، إلا أنه قرر عدم تقديم الحان لهم.

وأطلق عمرو مصطفى عددا من التصريحات النارية، شملت عمرو دياب، وتامر حسني، ونوال الزغبي وأغاني المهرجانات، وهو ما دفعه إلى إحتلال الترند خلال الساعات الماضية.

عمرو مصطفى: عمرو دياب ماجاش عزاني في أمي

نفى الملحن عمرو مصطفى أن يكون للنجم الكبير عمرو دياب أي دور في تقديمه للجمهور.

وأضاف: «الشاعر عادل عمر والفنان الراحل عامر منيب هما من قدماني للجمهور، وقبل عادل وعامر، ربنا سبحانه وتعالى ومجهودي»، مشددا على أنه منح ألحانه للكثير من المطربين في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، وقال: "كلهم زي بعض أنا دلوقتي بحب عمرو مصطفى بس، مفيش حد مهم، مزيكتي هي اللي مهمة".

وعن علاقته بعمرو دياب، قال: "مفيش عشرة، ده ماجاش عزاني في أمي، مش عايز حد يتكلم عن الموضوع ده أصلا، لأن عندي ردود هاتزعل، ومش عايز أجيب الاسم أصلا، خسارة".

وتابع: "محدش غالي عليا، الغالية عليا راحت وهي أمي، عشان بعد وفاتها حبيت نفسي بس، ودي كانت نصيحتها ومكنتش بسمع كلامها".

كنت بتقابل بالغيرة والحقد

أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه تعامل مع أشخاص كثر، وكان الخبث هو السمة الغالبة عليهم، قائلا: «اتعاملت مع ناس كتير وكانت خبيثة وتعبت من تعليم شباب جديدة، ووقتي بيضيع، وضحيت عشان ناس كتير ومحدش ييجي يقولي اكتشف شباب جديدة، كنت بتقابل بالغيرة والحقد».

وأضاف عمرو مصطفى، أنه سيعمل من أجل موسيقته فقط، متابعا: «أنا ساعدت شباب كتير ومش هاكمل مع أي حد هاينزل من موسيقتي أو يقلل منها، وأنا وقفت مع الشباب وكان النتيجة ضرب في ضهري، والان اهتم بحالتي النفسية».

اعتذار لتامر حسني بعد نجم الجيل

وجه الفنان عمرو مصطفى، رسالة صلح إلى تامر حسني، وقال: "تامر من الشخصيات الكويسة، وبقوله ما تزعلش، وهو إنسان كويس قوى، وكل سنة وأنت طيب".

وكان خلافا نشب بين الثنائي، بعد إعتراض عمرو مصطفى، على تشبيه المنتج محمد حفظى لتامر حسني بالعندليب عبد الحليم حافظ مجاملة له، وقال عمرو مصطفى: "ممكن يكون كلامى اتفهم غلط زمان وتامر أكيد زعلان إنى قولت كده، وأنا أسطورة الجيل فعلا، لأنى عملت حوالى 2000 أغنية".

أسطورة الجيل مستحيل يتعاون مع إسرائيليين

نفى المطرب عمرو مصطفى، صحة ما يشاع عنه من اتهامه بالتعاون مع مطربين إسرائيليين، قائلا: «طلعت وهاجمت الناس اللي أخذت مني الأغاني، وكان الكلام ده من 10 سنين، وهما اللي طلعوا في البرامج بتاعتهم وقالوا نفسنا نتعاون مع عمرو مصطفى».

وأضاف أنه من المستحيل أن يتعاون مع مطربين إسرائيليين، متابعا: «مستحيل أتعاون مع إسرائيليين وأنا اللي عملت بشرة خير»، واصفا نفسه بأنه «أسطورة الجيل»، مضيفًا: «أنا أسطورة الجيل لما مطرب بيعمل تلاتة ولا أربع أغاني في مسيرته ولو أنت عامل ألفين أغنية تبقى إيه.. أسطورة».

«بنت الجيران» مصيبة وجريمة في حق الفن

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن معيار النجاح لا يقاس بأغنية أو اثنتين، ولكن من خلال تنفيذ 15 أغنية على سبيل المثال في عام واحد، مشيرا الى أن هذا هو معيار النجاح.

وعلق على رأيه في مهرجان بنت الجيران قائلا: «اللي نجح مؤخرا هما ويجز وحسن شاكوش، وبنت الجيران دي مصيبة وجريمة في حق الفن المصري»، مشيرا إلى أن أفضل شاعر غنائي في مصر الآن هو أيمن بهجت قمر، وأيضًا أمير طعيمة، لافتا إلى أنه قدم الكثير من الأعمال خلال العام الحالي، ولكنه يعمل في صمت دون الحديث عن نجاحاته.

حقيقة رغبته في الزواج من نوال الزغبي

كشف عمرو مصطفى، حقيقة تصريحه برغبته فى الزواج من الفنانة نوال الزغبى قائلا: "أنا أكتر حد معروف فى العالم إنى بحب مراتى وأنا متجوز من 20 سنة"، مشيرًا إلى أنه يحب نوال الزغبى، قائلا: "لو مراتى سمحتلى هتجوز نوال الزغبى، هى حبيبة قلبى".

نوال الزغبي ترد على زواجها من عمرو مصطفى

ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على تصريحات الملحن عمرو مصطفى، التي اثار بسببها جدلاً واسعاً بين المتابعين بقوله انه سيتزوج منها في حال وافقت زوجته.

ووجهت نوال عبر صفحتها الخاصة على تويتر رسالة لعمرو وزوجته قالت فيها: "طب انا بموت فيك وبمراتك الجميلة"، ليعود عمرو ويرد عليها هو بالقول: "قلبي".