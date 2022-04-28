عمرو مصطفى: بزوغ المهرجانات سببه عدم وجود بديل.. وويجز الأنجح حاليا

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن مطربي المهرجانات نجحوا الفترة الماضية ولكن نجاحهم كان بسبب عدم وجود بديل لهم، قائلا: "مطربي المهرجانات حلوين وجمال وهما ناجحين عشان مفيش بديل لهم، والمشكلة الآن في توزيع الموسيقي وليس اللحن، وأغاني المهرجانات كلها نغمة واحدة".

أغاني المهرجانات تنجح لأنها تقدم خطوة منتظمة

وأوضح الفنان عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أغاني المهرجانات تنجح لأنها تقدم خطوة منتظمة، مضيفا: "ويجز أنجح واحد السنة دي وأنا مسمعتهاش أغنيته الأخيرة، وأيضا الغزالة رايقة نجحت ولكن دي أغاني معدودة وبسيطة جدا على مدار السنة، والنجاح هو اللي بيستمر".

وأشار الفنان عمرو مصطفى، إلى أنه ساعد في خروج أسماء وأجيال كبيرة أصبحت أسماء كبيرة وآن الأوان أن يهتم بنفسه، متابعا: "أنا طلعت أسماء وأجيال واديت كتير قوي وعايز أبص لنفسي شويه وكفاية تقليد".