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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لجين عمران بعباءة لامعة على إنستجرام |شاهد

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية  السعودية لجين عمران متابعيها صورة جديدة، ونشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت لجين عمران بإطلالة أنيقة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وظهرت لجين عمران في الصورة مرتدية عباءة كت حرير طويلة وواسعة باللون الرمادي وعليه كارديجيان متوسط الطول باللون الرمادي اللامع وبأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
 

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وأكملت لجين عمران إطلالتها بترك خصلات شعرها منسدلا على ظهرها واكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة مع اختيار إكسسورات للشعر، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 



واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري القاتم، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود و والأي لاينر بألوان ناعمة تبرز من جمال عينيها.
 
وأكملت لجين عمران إطلالتها بارتداء الاكسسوارات، حيث قامت بإختيار قرطين ناعمين وقلادة مميزة باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها .

 

حياة لجين عمران الأسرية

 

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

 

مسيرة لجين عمران العملية

 

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في  مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

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