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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصلصة الحمراء

مكرونة بالفراخ والصلصة
مكرونة بالفراخ والصلصة الحمراء

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل المكرونة بالدجاج بالصلصة الحمراء اكلة سهلة و لذيذة  

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مقادير طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصلصة الحمراء


نصف كيلو مكرونة اي نوع 
1 حبة بصل مفروم
٢ صدر دجاج مقطع مكعبات ممكن بواقي دجاج مسلوق و الكمية حسب الرغبة 
٢ ملعقة كبيرة زيت
٣ ملعقة كبيرة صلصة طماطم يستبدل ب ٢ كوب عصير طماطم 
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بهارات 
½ كوب ماء
نصف ملعقة صغيرة سكر 


طريقة تحضير المكرونة بالدجاج والصلصة الحمراء


نسلق المكرونة  حتى تنضج ثم نصفيها ونضعها جانباً . 
نحمي الزيت في مقلاة ونضيف البصل  ونقلب  حتى يذبل البصل  . 
نضيف الدجاج و نقلب حتى يتغير لون الدجاج ثم نضيف صلصة الطماطم و نقلب جيداً . 
نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا و البهارات والماء ونقلب ثم نغطي المقلاة ونترك الدجاج ينضج . 
نضيف المكرونة المسلوقة ونحرك جيداً ثم نغطي المقلاة و نترك المكرونة لدقيقتين حتي تأخذ طعم الصوص على نار هادئة 
ثم تزين بالبقدونس و تقدم المكرونة ساخنة و بالهنا والشفا 

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