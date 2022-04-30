تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل المكرونة بالدجاج بالصلصة الحمراء اكلة سهلة و لذيذة
مقادير طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصلصة الحمراء
نصف كيلو مكرونة اي نوع
1 حبة بصل مفروم
٢ صدر دجاج مقطع مكعبات ممكن بواقي دجاج مسلوق و الكمية حسب الرغبة
٢ ملعقة كبيرة زيت
٣ ملعقة كبيرة صلصة طماطم يستبدل ب ٢ كوب عصير طماطم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بهارات
½ كوب ماء
نصف ملعقة صغيرة سكر
طريقة تحضير المكرونة بالدجاج والصلصة الحمراء
نسلق المكرونة حتى تنضج ثم نصفيها ونضعها جانباً .
نحمي الزيت في مقلاة ونضيف البصل ونقلب حتى يذبل البصل .
نضيف الدجاج و نقلب حتى يتغير لون الدجاج ثم نضيف صلصة الطماطم و نقلب جيداً .
نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا و البهارات والماء ونقلب ثم نغطي المقلاة ونترك الدجاج ينضج .
نضيف المكرونة المسلوقة ونحرك جيداً ثم نغطي المقلاة و نترك المكرونة لدقيقتين حتي تأخذ طعم الصوص على نار هادئة
ثم تزين بالبقدونس و تقدم المكرونة ساخنة و بالهنا والشفا