تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل المكرونة بالدجاج بالصلصة الحمراء اكلة سهلة و لذيذة



مقادير طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصلصة الحمراء



نصف كيلو مكرونة اي نوع

1 حبة بصل مفروم

٢ صدر دجاج مقطع مكعبات ممكن بواقي دجاج مسلوق و الكمية حسب الرغبة

٢ ملعقة كبيرة زيت

٣ ملعقة كبيرة صلصة طماطم يستبدل ب ٢ كوب عصير طماطم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات

½ كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة سكر



طريقة تحضير المكرونة بالدجاج والصلصة الحمراء



نسلق المكرونة حتى تنضج ثم نصفيها ونضعها جانباً .

نحمي الزيت في مقلاة ونضيف البصل ونقلب حتى يذبل البصل .

نضيف الدجاج و نقلب حتى يتغير لون الدجاج ثم نضيف صلصة الطماطم و نقلب جيداً .

نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا و البهارات والماء ونقلب ثم نغطي المقلاة ونترك الدجاج ينضج .

نضيف المكرونة المسلوقة ونحرك جيداً ثم نغطي المقلاة و نترك المكرونة لدقيقتين حتي تأخذ طعم الصوص على نار هادئة

ثم تزين بالبقدونس و تقدم المكرونة ساخنة و بالهنا والشفا