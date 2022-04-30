الأوقاف تكشف بالتفصيل ضوابط صلاة العيد

كشف هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الاوقاف، تفاصيل ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الاخبار، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، إن المساجد ستكون مفتوحة قبل موعد صلاة العيد بنصف ساعة، مضيفا أن هناك خطبة عيد مدتها تصل ل١٠ دقائق.

وأضاف هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، أن هناك تعليمات واضحة بالالتزام بالتطهير الكامل للمساجد، لافتا إلى أنه يتم الإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة.

وأكمل هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، أن أيضا يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم.