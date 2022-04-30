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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. رصد 1924 خرقا حوثيا للهدنة منذ بدء سريانها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، أن الجيش اليمني، رصد 1924 خرقًا للهدنة الأممية، خلال 21 يومًا منذ إعلانها، وذلك بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة“.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“ إن خروقات ميليشيات الحوثي الإنقلابية، منذ اللحظة الأولى، لإعلان الهدنة الأممية، تبرهن نهجها في التنصل من التزاماتها، ومحاولاتها تقويض جهود التهدئة، واستغلالها لتحقيق مكاسب ميدانية.

وأضاف الإرياني أن ”ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل منذ اللحظة الأولى لإعلان الهدنة برعاية الأمم المتحدة، ارتكاب الخروقات في مختلف جبهات القتال، بمحافظات مأرب، الحديدة، تعز، الضالع، حجة، صعدة، الجوف، أبين، لحج“.

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وبحسب الوزير اليمني، فإن: ”الخروقات توزعت بين 573 خرقًا في جبهات محور تعز، و406 خرقًا في جبهات حجة، و399 خرقًا في جبهات مارب، و330 خرقًا في الحديدة، و152 خرقًا في جبهات الجوف، و49 خرقًا في الضالع، و9 خروقات في صعدة، و4 في جبهات أبين و2 في لحج“.

‏وبين أن ”الخروقات تنوّعت، بين 967 عملية استهداف بالعيارات النارية، و264 استهدافا مدفعيا، و305 عمليات دفع بتعزيزات، و59 عمليات هجومية وتسللات، و178 تحليق بالطيران المسيّر والاستطلاعي، و105 عمليات استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 عملية زراعة ألغام، و19 عملية لاستحداث قناصة، و7 عمليات استهداف لأعيان مدنية ومناطق نزوح، في الحديدة وغرب تعز ومأرب“.

وطالب الإرياني، في ختام تصريحه، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي، بإدانة خروقات ميليشيات الحوثي المتواصلة للهدنة برعاية أممية، مشيرا إلى أن تلك الخروقات ”تؤكد نهج الميليشيات في التنصل من إلتزاماتها، ومحاولاتها تقويض جهود التهدئة، وتثبيت الهدنة، كخطوة هامة نحو إحلال السلام، واستغلالها لتحقيق مكاسب على الأرض“.

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