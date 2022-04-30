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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القليوبية تنظم حفل تكريم حفظة القرآن الكريم احتفالًا بليلة القدر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القليوبية، تكريم النماذج المشرفة من الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم خلال احتفالية نظمتها الإدارة للعلاقات العامة بالشركة. 


وسلم مجاهد، شهادات التقدير والجوائز المالية لعدد 40 متسابقا من العاملين وأبنائهم مشيدًا بدور أولياء الأمور فى دعم وتنمية مهارات وقدرات أبنائهم ومتمنيا لهم دوام التوفيق.


وهنأ جموع الحاضرين بليلة القدر والعشر الأواخر من شهر رمضان المعظم و قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيا المولي عز وجل أن يعيد علي مصر هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.


كما توجه بالتهنئة للفائزين و المشاركين بالمسابقة، معربا عن سعادته لما بذلوه من جهد من أجل الالتحاق بالمسابقة .


و أكد رئيس الشركة على أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقًا وسلوكًا لكل أبنائنا، مطالبا بضرورة الاهتمام بعلوم القرآن، لما له من دور في تنمية المجتمع وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين، إضافة إلى علوم الدنيا، ليكون لدينا جيل قادر على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رايته .


وأعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم والتقدير ، مؤكدين أنه دافع لهم وللشباب والنشء لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.

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