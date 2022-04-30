منعا للإحراج.. اتيكيت استقبال الضيوف في عيد الفطر

ساعات قليلة ويحل عيد الفطر المبارك، ومع حلول هذه المناسبة تحرص كثير من الأسر على تبادل الزيارات ما بين الأقارب و الأهل و الأصدقاء، ولكن قبل القيام بهذه الزيارات لابد من معرفة قواعد و أصول أتيكيت الزيارات خلال عيد الفطر.

وقالت خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية والمتحدث التحفيزى دكتورة دعاء بيرو، إنه يجب الحرص على نظافة المنزل ورش العطور والبخور فى أرجائه حتى يضفى جو من الانتعاش ، كما يجب الاهتمام باستقبال ضيوفنا من أمام باب المنزل بابتسامة وترحاب وأيضا نودعهم بابتسامة معبرين لهم عن سعادتنا بهذه الزيارة.

وأضافت دعاء بيرو، في تصريحات لـ صدى البلد، أنه قبل استقبال الضيوف لابد ان ترتدى أنت وأفراد اسرتك ملابس الخروج والظهور فى صورة جميلة، ولكي تكون مستعدا وأعصابك هادئة يجب انهاء كل تجهيزات العيد ليلة ٢٩ أو ٣٠ من شهر رمضان.

وتابعت: ينبغي تحديد موعد الزيارة والاتصال بالمضيف قبل الذهاب لتأكيد الموعد ، حتى لو كنت في العيد فتأكد أن لكل شخص حياته الخاصة وتجهيزاته للعيد فلا تفسدها له بشكل مفاجئ، إذا كنت سنقوم بسلسلة من الزيارات العائلية فى نفس اليوم يفضل أن تذهب أولا إلى الأكبر سنا لأنهم غالبا ما يخلدون للنوم في وقت باكر.

وأشارت إلى أنه ينبغى فى زيارات عيد الفطر لتهنئة الأصدقاء والأقارب والمعارف أن تكون قصيرة لترك فرصة للآخرين لزيارة المضيف خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أنه بالنسبة لترتيب الزيارات فأنه في أول يوم يفضل أن يكون للعائلة فقط للجد وللجدة، وثانى يوم عائلى مثل الخالات والأعمام وثالث يوم خاص بالجيران والأصدقاء والمعارف.

وينصح باستقبال الضيوف من قبل صاحبة المنزل أو رب الأسرة فلا يصح فتح الباب من قبل الأطفال أو العاملين بالمنزل.

وأشارت خبيرة الإتيكيت، إلى أن من أهم قواعد إتيكيت عزومات عيد الفطر إحضار هدية للدخول بها إلى منزل المضيف والتى يمكن أن تتنوع ما بين باقة من الزهور أو طبق من الحلوى المفضلة إلى الهدايا الأكثر خصوصية للأقارب أو الأصدقاء المقربين مثل الأوانى البايركس أو الكريستال أو الفخار الملونة أو مستحضرات تجميل لصاحبة المنزل.

إتيكيت تقديم الحلويات والمشروبات خلال عزومات عيد الفطر

وأوضحت أنه لا يصلح أن نقدم فى العيد اى من مشروبات رمضان مثل الخروب أو الكركديه أو الخشاف فهذا غير مقبول، مضيفة أنه فور وصول الضيف يقدم مشروب بارد يمكن أن يكون عصير فريش، وعند التقديم تجنب السؤال المفتوح "تحب تشرب إيه ؟"...اعرض مالديك من مشروبات حتى تتجنب أي مأزق فقد يطلب أحد ضيوفك عصائر أو مشروبات غير متوفرة !.

وأضافت أنه يمكن بعدها بساعة تقديم مشروب ساخن شاى، قهوة , كابتشينو مع الحلويات مثل الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور فهم من الحلويات اللذيذة والمشهورة في عيد الفطر المبارك.

ويمكن تقديم هذه الحلويات للضيوف بوضع كل نوع بمفرده في طبق خاص ووضعهم على طاولة جانبية وبجانبهم أطباق صغيرة وفناجين القهوة والشاي ليأخذ الضيف ما يفضله في هذه الأطباق، بالمقابل على الضيف ان يختار الصنف المتوفر بكثافة ليأكله، ولا يزيد من طلباته!



اتيكيت تبادل الأحاديث

أثناء جلوسك مع الضيوف نتجنب أن تدور الأحاديث عن الشكوى فأنتم مجتمعون لكي تمضوا وقتاً ممتعاً ويجب الابتعاد عن مناقشة السياسة او الشكاوى المادية والصحية بل نختار المواضيع التي تشعر أن الضيف سعيد بمناقشتها معك.

نصيحة أخيرة لكل سيدة أو فتاة جميلة:

كلما كان مكياجك بسيطاً فى عزومات و زيارات العيد كلما كان أكثر جاذبية ومثالية، ابتعدي عن المكياج الصارخ والمتكلف.

التزامنا بهذه القواعد سيترك عنا صورة جيدة في ذهن الأصدقاء والأقارب فلنحافظ على الالتزام بإتيكيت زيارات العيد ونعود أطفالنا و أفراد أسرتنا عليها لتكون أنت ذلك الضيف الخفيف .

