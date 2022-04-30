بعد غياب 12 عاما.. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط القبرصية|صور

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات الخطوط الجوية القبرصية "Cyprus-Airways"، بعد فترة توقف دامت لنحو 12 عاما، وسط احتفاء كبير وترحيب بالرحلة الأولى العائدة بعد فترة غياب لسنوات.

وشهد مطار القاهرة الدولي احتفال بمناسبة استئناف الخطوط الجوية القبرصية "Cyprus-Airways" رحلاتها إلى القاهرة، وذلك بعد توقف دام 12 عام وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، كما قام فريق من العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق اسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بشركة ميناء القاهرة الجوي، باستقبال السفير القبرصي Mr. Homer A. Mavrommatis .

وحضر الاحتفالية أيضا، بهجت احمد بهجت مدير شركة نيوستار وكيل خدمات الطيران للخطوط القبرصية في استراحة الدرجة الأولى ورجال الأعمال لشركة ميناء القاهرة الجوي.

أولى رحلات الخطوط القبرصية

أولى رحلات الخطوط القبرصية

أولى رحلات الخطوط القبرصية

أولى رحلات الخطوط القبرصية