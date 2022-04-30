عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 32 ألف دولار.. هوندا تعلن أسعار انتيجرا 2023 عالميا

هوندا انتيجرا 2023
هوندا انتيجرا 2023 الجديد

أعلنت شركة هوندا العالمية ، عن الأسعار الرسمية لموديل انتيجرا 2023 الجديد كلياً، والمتوفر في الولايات المتحدة تحت علامة اكيورا .

هوندا انتيجرا 2023 الجديد

وكشفت هوندا الأسعار الأمريكية لموديل انتيجرا 2023 الجديد كلياً والتي تبدأ من 32,000 دولار، ما يعادل 120,000 ريال سعودي قبل الضرائب.

هوندا انتيجرا 2023 الجديد

وتظهر السيارة هوندا انتيجرا 2023 الجديد كلياً بجنوط 19 إنش داكنة جديدة ومكابح بريمبو عالية الأداء، مع لمسات سوداء متعددة في الخارجية، على السقف وأغطية المرايا الجانبية.

هوندا انتيجرا 2023 الجديد

وحصلت السيارة هوندا انتيجرا 2023 الجديد كلياً ، على نفس المنصة والداخلية مع موديل سيفيك الجديد، وتتميز إنتيجرا بمصابيح أمامية ونهارية LED بارزة مع طلاء أسود داكن للشبك ومصابيح الضباب الدائرية، وطلاء أصفر خارجي مقتبس من هوندا NSX الحالية.

هوندا انتيجرا 2023 الجديد

وستنطلق هوندا إنتيجرا العالمية بمحرك 1.5 لتر 4 سلندر تيربو مشترك مع سيفيك Si، غالباً بقوة 200 حصان وعزم 260 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات ونظام دفع أمامي.

 

وأعلنت هوندا ، عن قرارات إيقاف إنتاج موديل إنسايت رسمياً خلال الصيف القادم في الأسواق العالمية تمهيداً لطرح موديلات هايبرد محورية أخرى ستحل محلها.

هوندا انتيجرا 2023 الجديد

يُذكر أن إنسايت الحالية حصلت على تحديثات منتصف العمر في 2018، والآن يقترب الجيل الحالي من نهايته مع تأكيد هوندا على خروج آخر نسخة للسيارة من مصنع إنديانا الأمريكي في يونيو، ولن تطور الشركة جيلاً جديداً.

الولايات المتحدة سيفيك الأمريكي انتيجرا 2023 شركة هوندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

كلوب عن استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول: "كان علينا فعل ذلك"

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

موضوعات متعلقة

تصل إلى 40 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار جراند سيراتو موديل 2022

خطوات ورسوم استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية 2022

زيادة كبيرة في "أوفر برايس" بي ام دبليو x6

تصل 60 ألف جنيه.. زيادات جديدة على سبورتاج موديل 2022

57 % من البريطانيين يفكرون في السيارات الكهربائية 2022

تعرف على مزاد سيارات جمارك السويس ونويبع.. تفاصيل

رسميا.. طرح طرازات شيفروليه موديل 2023 النقل والفان في مصر

سعر ومواصفات ميتسوبيشي اكليبس فى مصر

ترشيحاتنا

بحر مضطرب ورياح عاتية.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

سرق المواطنين بالإكراه.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس سنتين

تكبيرات العيد.. أفضل صيغىة لها والوقت المحدد لترديدها

بعد فضحية أخلاقية.. النائب البريطاني نيل باريش يستقيل من مجلس العموم

تشوهات بالوجه.. الخبراء يحذرون من تحدٍ بين الفتيات على التيك توك

الريدز يقفز للصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

أصدقاء من12عام.. دنيا عبد العزيز تروى تفاصيل زواجها من مصطفى كامل.. فيديو

أنا مش منى زكي.. دينا فؤاد تعلن موعد اعتزالها وسر تأخر الإنجاب

غش الحواوشي بإضافة كراتين البيض بدل اللحمة .. كارثة تهدد الصحة

يؤثر سلبا على الصحة.. أطباء يكشفون أضرار الإفراط في تناول كحك العيد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ