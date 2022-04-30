تبدأ من 32 ألف دولار.. هوندا تعلن أسعار انتيجرا 2023 عالميا

أعلنت شركة هوندا العالمية ، عن الأسعار الرسمية لموديل انتيجرا 2023 الجديد كلياً، والمتوفر في الولايات المتحدة تحت علامة اكيورا .

هوندا انتيجرا 2023 الجديد

وكشفت هوندا الأسعار الأمريكية لموديل انتيجرا 2023 الجديد كلياً والتي تبدأ من 32,000 دولار، ما يعادل 120,000 ريال سعودي قبل الضرائب.

هوندا انتيجرا 2023 الجديد

وتظهر السيارة هوندا انتيجرا 2023 الجديد كلياً بجنوط 19 إنش داكنة جديدة ومكابح بريمبو عالية الأداء، مع لمسات سوداء متعددة في الخارجية، على السقف وأغطية المرايا الجانبية.

هوندا انتيجرا 2023 الجديد

وحصلت السيارة هوندا انتيجرا 2023 الجديد كلياً ، على نفس المنصة والداخلية مع موديل سيفيك الجديد، وتتميز إنتيجرا بمصابيح أمامية ونهارية LED بارزة مع طلاء أسود داكن للشبك ومصابيح الضباب الدائرية، وطلاء أصفر خارجي مقتبس من هوندا NSX الحالية.

هوندا انتيجرا 2023 الجديد

وستنطلق هوندا إنتيجرا العالمية بمحرك 1.5 لتر 4 سلندر تيربو مشترك مع سيفيك Si، غالباً بقوة 200 حصان وعزم 260 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات ونظام دفع أمامي.

وأعلنت هوندا ، عن قرارات إيقاف إنتاج موديل إنسايت رسمياً خلال الصيف القادم في الأسواق العالمية تمهيداً لطرح موديلات هايبرد محورية أخرى ستحل محلها.

هوندا انتيجرا 2023 الجديد

يُذكر أن إنسايت الحالية حصلت على تحديثات منتصف العمر في 2018، والآن يقترب الجيل الحالي من نهايته مع تأكيد هوندا على خروج آخر نسخة للسيارة من مصنع إنديانا الأمريكي في يونيو، ولن تطور الشركة جيلاً جديداً.