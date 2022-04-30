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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات: الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شهر شوال - ارشيفي
هلال شهر شوال - ارشيفي

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجريًّا في الإمارات، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الإثنين؛ هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

ووفق صحيفة البيان الإماراتية؛ فقد قال  عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان، مساء اليوم - إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام .

وأضاف النعيمي: وعليه فإن يوم غدٍ الأحد، الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1443هجرية، وإن يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022 هو غرة شهر شوال.

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