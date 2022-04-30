كل عام ومصر بخير

كل سنة وأنتم طيبون وآمنون وبخير

نحتفل بعد غد الاثنين بعيد الفطر المبارك بعد شهر من الصيام والمسلسلات والإعلانات، والسعي في النهار والسهر والصلاة والقيام في الليل.

ننتظر شهر رمضان بشوق ونعد خطواته وهو يتهادى إلينا على مهل حتى يأتي بالبركة والخير الذي يملأ كل بيت وسرعان ما تنتهي أيامه الجميلة ورغم الأزمات التي يعيشها العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار والغلاء، يمر رمضان علي المصريين ونحتفل بعيد الفطر المبارك دون أزمات،

ويأتي العيد بفرحته وبهجته واجتماع كل أسرة بكل الحب والسعادة حول الكعك والبسكويت وفرحة الأطفال..

اللهم أدم علينا الأعياد والافراح والبهجة واجعل أيامنا كلها أعياد

يارب في عيدك المبارك ادخل علينا السعادة.. ولا تحرم عبادك من الفرحة اللهم لاتجعل بينهم محتاجا ولا محروما من عطفك وإحسانك .

يارب .. أعد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وأدمها علينا نعمة فنعمك لاتحصي

يارب في يوم العيد ادخل الفرحة والبهجة القلوب ولا تترك قلبا حزينا ولا مهموما وفرج كل كرب وامح كل حزن.. انت واسع المغفرة وكريم الصفح وباسط اليدين بالرحمة فاغفر ذنوبنا واصفح عن زلاتنا وارحم موتانا واشف مرضانا وعاملنا بما أنت أهله فأنت أهل الرحمة وواسع الإحسان والمغفرة .

يارب .. احفظ مصر كنانتك وارفع شأنها عاليا في الأرض وفي السماء وقها من كل مكروه ووباء، واجمع أهلها على كلمة سواء وألف بين قلوبهم وجنبهم الفتن واحميها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وارزق أهلها من الثمرات وبارك في كل مشروعات الخير والحياة الكريمة والنماء والاكتفاء الذاتي ولا تحوجنا لغيرنا الا بالاحترام المتبادل والتعاون والإخاء الذى يعود بالخير على الإنسانية فما يمكث في الأرض إلا الخير وما ينفع الناس.. كل الناس

يارب احفظ رئيسنا من كل مكروه وأيده ويسر له أمره ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم استجب دعاءه ووفقه للبر والتقوى وانصره بنصرك وكن له سندا ومعينا لما تحب وترضى وخذ بيده إليك وتقبل منه واحفظه بحفظك وأجر الخير للبلاد والعباد من رؤيته المستنيرة وقراراته السديدة، واحفظه وأعد هذه الأيام عليه بكل رفعة وتقدم ونماء وخير ..

يارب كل سنة وأهل بلدى طيبين مسلمين ومسيحيين ويهود

واليوم اذ نحتفل كمسلمين بعيد الفطر المبارك احتفل ايضا اخوتنا، المسيحيون بعيد القيامة المجيد، واحتفل اليهود بعيد الفصح المبارك .

فاليوم تتوافق أعيادنا الثلاثة لأول مرة منذ 300 سنة، اللهم اجعلها أيام محبة ووئام وتسامح ..

يارب .. بعزّتك وجلالك تتمّ الصالحات، لك الحمد ياربى كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

يارب اجعلها أعيادًا سعيدة على مصر والمصريين وأعدها علينا بكل الخير.