بعد شحن 74 مليون وحدة.. سامسونج الأولى في مبيعات الهواتف الذكية

في إنجاز جديد لها، حققت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، المركز الأول في مبيعات الهواتف الذكية، للربع الأول للعام الحالي 2022، متفوقة على شركة آبل الأمريكية، وذلك بعد شحن حوالي 74 مليون وحدة.

وأوضحت شركتا أبحاث السوق Canalys و Counterpoint أن شحنات الهواتف الذكية العالمية وصلت إلى 311.2 مليون وحدة في الربع الأول من هذا العام ، بانخفاض 11٪ مقارنة بالعام الماضي.

واستطاعت سامسونج أن تستحوذ على المركز الأول في مبيعات الهواتف الذكية بشحن 73.7 مليون وحدة، حيث انخفضت إجمالي شحنات سامسونج بنسبة 4٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021 عندما شحنت 76.5 مليون وحدة.

وتقدر شركة Counterpoint Research أن شحنات الهواتف الذكية العالمية بلغت 328 مليون وحدة خلال الربع نفسه من العام الماضى ، بانخفاض 7٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021. شحنت سامسونج 74 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم لتحتل المرتبة الأولى بحصة سوقية تبلغ 23٪، وجاءت شركة آبل في المرتبة الثانية بحصة 18٪.

وساهم الأداء القوي لسلسلة Galaxy S22 من سامسونج في أدائها الجيد في الربع الأول من هذا العام، حيث أعاد Galaxy S22 Ultra على وجه الخصوص المبيعات، وتتوقع الشركة الحفاظ على الزخم في الربع الثاني من هذا العام من خلال هواتفها للفئة المتوسطة.