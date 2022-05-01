من غير تكاليف.. طرق مختلفة لتزيين المنزل في العيد

تفضل العديد من السيدات تغيير ديكور المنزل قبل العيد، وإجراء بعد التعديلات المختلفة في المنزل وتزيينه بديكور مختلف ومميز.

ومن أبرز الطرق المختلفة لتزيين المنزل في العيد

البالونات

تعد البالونات من أسهل وأرخص الطرق لتزيين المنزل في العيد، كما أن أي زخرفة ستبدو مملة بعض الشيء بدون مجموعة من البالونات، يمكن أن تكون البالونات أيضًا وسيلة لاحتفال الأطفال، يمكنك وضع بعض النقود والمكافآت داخل البالون وسلمها للأطفال .

الزهور

تعد الزهور الملونة من أكثر طرق الاحتفال المختلفة التي لا تتطلب مجهود كبير، فيمكن وضع الزهور في مزهرية أو استخدام الزهور المجففة التي تضيف لمسة مميزة وأنيقة في تزيين المنزل للأحتفال بالعيد.

الورق المقوى

إذا كانت لديك بقايا ورق مقوى ملون أو سادة، يمكن أن تصنع منه أشكالًا دائرية مختلفة وزينيها بالرسوم المبهجة باستخدام الألوان المختلفة .