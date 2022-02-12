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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة

يوم الحب
يوم الحب

تبحث الكثير من النساء عن  كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة حيث اقترب موعده ولم يتبقى سوى أيام قليلة جدا.

وترغب النساء فى معرفة كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة لأنه من أشهر طرق الاحتفال بهذه المناسبة بين المتزوجين وفي نفس التوقيت تريد النساء أن لا تحمل الأسرة أى أعباء مالية كبيرة حتى تتمكن من الشعور بالسعادة الحقيقة دون أى ضرر لذا تريد النساء معرفة كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة؟ .

نكشف لكم في هذا التقرير عن كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة وأهم الأفكار الجديدة للاحتفال بهذه المناسبة الرومانسية هذا العام.

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كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 


إذا كنتى ترغبي فى معرفة كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة فإليكي مجموعة من الحيل المذهلة.
 

1. ديكور عيد الحب من الزهور الحديثة “ الفريش ” كما يمكن استخدام الزهور الصناعية ذات الشكل الجذاب وفي كل الحالات يجب تنسيق الزهور بشكل جيد مع بعضها ومع ديكور الغرفة ويفضل اختيار اللون الأحمر أو البينك مع الأبيض.
2. حلوى ذات لون أحمر أو وردي أو شيكولاتة مع حلوى ذات غلاف أحمرأو قطع الماكرون الشهية أو قطع جاتوه
3. اللجوء لأفكار تصميمات رومانسية للبرطمانات والأكواب الزجاجية مثل وضع القلوب عليها من الخارج أو تعبئتها بالحلوى الحمراء والوردية

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4. استخدام زينة أعياد الميلاد
5. ألواح ورقية وبراويز تعبر عن الحب
6. التزيين بلوازم التغليف كالشرائط اللامعة والصناديق والأكياس وقصاصات الورق الممزقة وتزيين المناضد والطاولات بها 
7. ديكور طاولة عيد الحب بمناشف أو مفارش حمراء
8 قطع الديكور البسيطة ذات الالوان البيضاء أو الحمراء والتحف الفنية مثل الفازات والأباجورات والمنازل الصغيرة بما يتماشى مع الأجواء الرومانسية.
 

أفكار لتزيين المنزل في عيد الحب2022

 

نعرض لكم فيما يلي مجموعة من مختلفة من أفكار لتزيين المنزل في عيد الحب2022
 

يوم الحب الفلانتين
يوم الحب الفلانتين
  • قلوب القماش المنتخفة ذات الألوان الحمراء والوردي “ وسادات على شكل قلب” فهى تتميز عن الورود فى أنها تظل متماسكة بشكلها وجمالها لفترة طويلة، ويمكنك أن تصنعي باقة من هذه القلوب الرائعة  والتي ستدوم طويلا بعد الاحتفال يوم الحب.

يوم الحب
يوم الحب
  • قلوب الاسمنت الصغيرة ويمكن أن تكون بلون فضي أو ذهبي ومدون عليها كلمة “ love” أو اسم الزوجين ويمكن أن تعدي مجموعة من هذه القلوب الأسمنتية الصغيرة الرائعة للحصول على متعة جديدة واستخدمها فى تكوين مجموعة من الجمل الرومانسية ونشرها على سرير غرفة النوم.
  • يمكن عمل إكليل من القلوب الورقية وتعليقه فى سقف الغرفة، أو ترتيب الأزهار بشكل لطيف فى غرفة النوم.
  • استخدام البالونات الحمراء من أبرز  صيحات الاحتفال بعيد الحب مع المفارش على شكل قلب على أوتارها.
  • عمل قلب كبير لتعليقه على الجدران من من الدوائر أو الحلقات البلاستيكية الملفوفة بالخيط الأحمر والوردي والنبيتي ويتم تثبيتها بمسدس الغراء كما يمكن استخدام أى مواد بهذه الألوان فى المنزل لصنع قلب كبير لتعليقه على الجدار مثل الكرات الصغيرة .
     

يوم الحب في المنزل
يوم الحب في المنزل

بميزانية بسيطة كيفية تزيين المنزل في عيد الحب2022

 

نقدم لكم مجموعة متنوعة من الحيل التى تساعد فى تزيين المنزل في عيد الحب 2022  بميزانية بسيطة ، أرزها:

  • احضار وعاء فخاري بسيط أو إناء النباتات التقليدي وتغيير لونه بدرجتين من اللون الوردي أو الأحمر فهذا مشروع سهل سيضيف فقط اللون المناسب لعيد الحب إلى منزلك .
  • استخدام طريقة بصمة الإبهام في تزيين المنزل فى عيد الحب حيث يتم تلوين إصبع الإبهام باللون الأحمر أو البينك ووضع بصمة الإصبع مرتين بكل مائل معاكس لتكوين قلب صغير وتكرارع عدة مرات على الإناء الذي ترغبين فى تزيينه سواء كوب أو برطمان ويمكن وضع قلب مع كلمة حب أو رومانسية أو وضع عدة قلوب عليه ثم ضعها في غرفتك المليئة بالزهور الحقيقية أو الحلوى أو الشمعة.
  • ملائات وأغطية سرير جديدة  ومريحة ذات درجات ألوان الأحمر و الوردي والسيموني.
  • تجديد إضاءة غرفة نومك بإضاءة جديدة عن طريق تجديد النجف أو حدات الاضاءة القديمة
  • غصن  شجرة القلوب الجميلة يخلق ديكورغرفة النوم الأثيري كحيث يتم دهان غصن شجر باللون الأبيض وتثبيت بعض القلوب الصغيرة عليه مع عدد قليل من العصافير الوردية والحمراء تكمل المظهر الرومانسي.
  • إذا كان لديك جدار فارغ يحتاج إلى تجميل فاصنع لوحات رائعة من القماش القديم على شكل قلب.
  • ستائر القلوب المكونة من وحدات القلوالورقية ثلاثية الأبعاد ذات الألوان المختلفة

ستائر القلوب
ستائر القلوب


بدون تكلفة كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022

 

ترغب الكثير من النساء فى معرفة كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بدون تكلفة  للساتمتاع بالأجواء الرومانسية دون التأثير على ميزانية المنزل والتقصير فى احتياجات الأسرة الأساسية.

استخدم اللون الوردي والأحمر والأبيض في عيد الحب
دائمًا ما تكون القلوب من أهم سمات الاحتفال بعيد الحب ويمكن الاحتفال بها مع رسائل الحب ويمكنك صنع قلوب ورقية أو من القماش وردية وبيضاء وحمراء وتزيين الغرفة بشرائط ملونة وترتيب المزهريات الحمراء أو الوردية أو الصفراء مع زهور الأقحوان أو الزنابق أو الأوركيد في المواقع الرئيسية في الغرفة  أو حتى استخدام الزهور الصناعية ذات اللون الأحمر والبينك.

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تزيين بعناصر على شكل قلب
ضعي الكثير من التفاصيل الصغيرة التى تعبر عن الرومانسية والحب على سريرك أو حول الغرفة واصنعي إكليلًا من الورق وزيني نافذة أو جدارًا أو طاولة الغرفة بها و تُعد بتلات الورد أيضًا تفاصيل مثيرة للاهتمام تضفي الرومانسية .

الشموع
إذا كنت تريد جوًا أكثر حميمية  في يوم الحب ضعي شموع بيضاء وحمراء بأحجام مختلفة في جميع أنحاء غرفة النوم  مع وضع قطع الأنتيكة أو وحدات الإضاءة المتوفرة فى المنزل بشكل أنيق ومتناسق مع الشموع وديكور الغرفة فى هذا اليوم.

يجب وضع الشموع موازية للمرايا لأن هذا سيكرر التأثير، ويمكنك حتى إحاطة السرير بالزهور والشموع ووضع زجاجة من النبيذ أو الشمبانيا وبعض الكؤوس وستخلق الشموع أجواء حميمية ممكنة.

زينة المائدة المصنوعة يدويا
يمكن أن تكون مجموعات الألوان الخيالية أيضًا تفاصيل فعالة جدًا في تزيين المساحة خاصةً الطاولة واستخدم ألوان الباستيل من اللون الوردي والأرجواني والأصفر لخلق جو رومانسي ولعشاق التفاصيل الأنيقة والأناقة  ويوصي بتزيين الطاولة باللون الأسود والأحمر والأبيض .

إذا كنت تريد جوًا رومانسيًا ولطيفًا في غرفة عيد الحب الخاصة بكي فكوني مبدعة وحاولي ابتكار أفكار جديدة لترتيب غرفة النوم فى هذا اليوم.

ضعي الوسائد بدوافع الحب
سواء كنتي تستخدم القلوب أو الوسائد بحروف مثيرة للاهتمام فإنها ستجلب ديكور عيد الحب إلى غرفتك ويمكن أيضًا أن تكون الوسائد على شكل قلب باللون الوردي أو الأحمر أو الأبيض زخرفة رائعة. 

تزيين الطعام

تزيين قطعة خبز الخاص بك مع بتلات الورد ، والتفاح ، والفراولة ، أو الشوكولاتة ملفوفة في شرائط حمراء وردية وهذه التفاصيل الصغيرة سوف تترك انطباعًا رومانسيا أكثر.

 وبالطبع فإن أهم شيء هو إعداد هدية جميلة ومبتكرة لمن تحب توافق شخصيته ويحبها وتعزز الرومانسية بينكما.

المصادر:

countryliving

decoholic

thedesigntwins

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