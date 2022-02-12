توجد 7 أفكار لتورتة عيد الحب 2022 ، وهي بعملها على شكل قلب، او بعملها بعجينة السكر باللون الأحمر، أو بأشكال مختلفة، ويمكن عمل تورتة ميني لعيد الحب، وغيرها من أشكال التورت، وفي السطور التالية سنقوم بنقل أبرز طرق عمل تورتة عيد الحب 2022 .

أفكار لتورتة عيد الحب 2022



تورتة بالكريمة على شكل قلب 2022

مقادير تورتة بالكريمة على شكل قلب 2022 :

نصف كيلو دقيق تورته جاهز من محلات خامات الحلوانى وعليه محسن الكيك والبيكنج بودر والفانليا والسكر

ست بيضات

نصف كوب ماء نعاير فى كوب حجمه متوسط من اكواب الشاى

فانليا



طريقة عمل تورته على شكل قلب 2022 :

- نقوم بتجهيز صينية مدهونة سمن او زيت، ونضع ورقة زبدة لتضمني بان التورتة لن تلتصق فى الصينيه

- نشغل الفرن، ونقوم بوضع المقادير على على بعضهم .

- نقوم بتشغيل المضرب الكهربائي وضرب المكونات جيدا، ونقوم يتشفي المضرب بعد وضع المكونات في طبق عميق، حتى يصبح الخليط لونه فاتح ، وأصبح اثقل يشبه الكريمة .

- نقوم بوضع الخليط في الصينية وتركها في الفرن لمدة 23 دقيقة على نار متوسطة .

-نقوم بتقطيع الكيك على شكل قلب، وتقطيعها لنصفين وحشوها بالمربى او الكريم شانتيه والفواكه، ومن ثم وضع الكريمة على وجة تورتة عيد الحب، وتزينها بالفراولة .



أفكار لتورتة عيد الحب 2022



تورتة ميني لعيد الحب 2022

مقادير تورتة ميني لعيد الحب 2022 :

125 جرام شوكولاتة داكنة.

3 ملاعق كبيرة (50 مل) حليب.

150 جرام زبدة طرية.

150 جرام سكر أبيض.

3 بيضات.

200 جرام دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة (20 جرام) كاكاو.

ملعقة صغيرة (5 جرام) بكينج بودر.

100 جرام شوكولاتة بيضاء.

140 جرام زبدة.

ألوان طعام صحية.



طريقة عمل تورتة ميني لعيد الحب 2022 :

- نقوم بتسخين الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية، ونقوم بتجهيز قالب الخبز، وندهنه بالزبدة ونرشه بالدقيق جيدًا، ولا يجب ان ننسى وضع ورق الزبدة.

- لتحضير كعكة القلب الصغيرة، تقطع الشوكولاتة إلى قطع صغيرة، ونضعها في وعاء صغير، ويضاف الحليب وضعي الوعاء فوق قدر من الماء المغلي حتى تذوب الشوكولاتة.

- ويجب التأكد من عدم وصول قطرات الماء إلى الشوكولاتة، ثم نتركها جانبًا لتبرد.

- نخفق الزبدة حتى تصبح طرية جدًا ثم نضيف السكر الناعم، ونشتمر في الخفق حتى يصبح الخليط ناعمًا.

|- يضاف البيض واحدة ثم الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم تضاف الشوكولاتة الذائبة.

- نقوم بنخل الدقيق مع الكاكاو والبكينج بودر وبيكربونات الصوديوم جيدًا ، ويضاف للخليط مع التقليب برفق للحصول على خليط متجانس.

- يقسم الخليط بين قوالب الخبز الصغيرة، ونقوم بخبزه في الفرن لمدة 25 دقيقة، ونخنتبره بطرف سكين أو عود خشبي من المنتصف للتأكد من تمام النضج.

- نخرج الكيك من الفرن، ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم نخرجه من القوالب برفق.

- بعد أن تبرد الكيكة تمامًا، نقوم بتقميسها إلى نصفين.

- نقوم بضنع كريمة زبدة الشوكولاتة، ونذيب الشوكولاتة في الميكرويف على حرارة عالية لمدة 90 ثانية مع التحريك، ثم نتركه ليبرد.

- نخفق الزبدة والسكر البودرة في وعاء كبير للحصول على قوام كريمي، ثم تضاف الشوكولاتة الذائبة، ونستمر في الخفق حتى يتجانس القوام.

- نقوم بتويع كريمة الزبدة على النصف السفلي من الكيك، ثم نضع الجزء العلوي، ونقوم بتزين الطبقة العلوية من تورتة ميني لعيد الحب بحبات من الكرز أو السكر الملون.





تورتة عيد الحب بعجينة السكر 2022

مقادير تورتة عيد الحب بعجينة السكر 2022 :

أربع بيضات.

ثلاثة كؤوس من السكر.

أربع كؤوس من الطحين.

كأس من الزيت نباتي.

ملعقتان صغيرتان من البيكنغ باودر.

ملعقتان صغيرتان من بودرة الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من مبشور قشر الليمون.



طريقة تحضير تورتة عيد الحب بعجينة السكر 2022 :

- يخفق كلاً من البيض والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي، ونضع كل من الطحين والزيت والفانيليا في إناء آخر، ثم نفرغ محتوات الإناء فوق خليط البيض والسكر، ونقوم بتشغيل الخلاط لخفق المكوّنات إلى أن يتشكّل لديك مزيج متجانس.

- يضاف كل من الكاكاو ومبشور الليمون والبيكنغ باودر للخليط، ونستمر في الخفق.

- ندهن صينيّة بالزيت، ونقوم برشها الطحين، ونقوم بصب المزيج في القالب، وندخله في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسّطة تعادل مئة وثمانين درجة مئوية، ونقوم بخبها في الفرن لمدّة ساعة إلّا ربع، ونحرص ألّا نفتح الفرن خلال فترة الخَبْز، وعند نضجه نخرجه من الفرن، وندعه حتّى يبرد تماماً.



مقادير تحضير الكريمة :

نصف كأس من السمنة.

نصف كأس من الزبدة تكون على حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

أربعة كؤوس من السكر الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

ملوّن طعام ذو لون وردي حسب الرغبة



طريقة تحضير الكريمة :

- نقوم بوضع كل من الزبدة والسمنة والفانيلا السائلة في وعاء الخلاط الكهربائي، ونخفقها معاً، إلى أن تتجانس جميعها بشكل جيّد. ابدأي بإضافة السكر بشكل تدريجي مع استمرارك في الخلط بشكل جيّد بعد كلّ إضافة.

- نقوم بصب الحليب، ونخلطه مع باقي المكوّنات من جديد، ويضاف ملوّن الطعام ونخلطه مع باقي المقادير إلى أن يصبح لون كل أجزاء الكريمة وردياً بشكل متجانس. بذلك تصبح الكريمة جاهزة للاستخدام، وندهن وجه وجوانب قالب الكيكة التي قمتي بإعدادها ومديها بالتساوي، ونستعد بعدها لتغليفها بعجينة السكر .



مقادير عجينة السكر :

كأس من شراب الذرة.

كأس من السمنة النباتية.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

سبع كؤوس من السكر الناعم.



طريقة تحضير عجينة السكر :

- نخلط في إناء كبير شراب الذرة مع السمنة، وتضاف الفانيلا لمزيج السمنة، ونخطلها معا بواسطة ملعقة خشبية كبيرة.

- يضاف السكر الناعم بشكل تدريجي للخليط مع الاستمرار في الخفق. عند ملاحظتك بأن المكوّنات قد تماسكت ، نبدأ بالعجن بإستخدام اليدين .

- نعجن جيداً إلى أن تصبح عجينة السكر جاهزة للاستخدام، ونقوم بتغليف تورتة عيد الحب بعجينة السكر، شرط أن نقوم بتغليفها بالكريمة مسبقاً.