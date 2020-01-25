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مرأة

قبل الفلانتين .. استعدي لعيد حب رومانسي بـ 5 نصائح بسيطة

السبت 25/يناير/2020 - 11:21 م
قبل الفلانتين ..
قبل الفلانتين .. استعدي لعيد حب رومانسي ب 5 نصائح بسيطة
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رضوى حسام

يفصلنا عن عيد الحب عدة ايام مما يجعل من الضروري التجهيز له للحصول على احتفال رومانسي ومميز، فإذا كنتِ ترغبين فى جعل هذا اليوم من مليء بالحب والرومانسية على غير العادة، اتبعي النصائح المقدمة من موقع "lifestyle" .

 -         الحصول على عطلة من العمل في هذا اليوم سيكون قرار جيد، وتنظيم المنزل وتحضيره لهذا الاحتفال الخاص، مع محاولة تغيربعض الديكورات بالمنزل واضفاء بعض اللماسات الشاعرية .

-         يعد العشاء الرومانسى، من أحد الأشياء التى تساعدك على استعادة علاقتك الرومانسية مع شريك الحياة، خصوصا فى هذا اليوم.

-         تقديم الهدايا تعد من أفضل الطرق للتعبير عن حبك بأسلوب مختلف ورومانسى في عيد الحب.

-         اذا اردتِ قضاء عيد حب مميز ومختلف، سيكون الرقص على نغمات الموسيقى الهادئة أفضل بكثير من أى شىء آخر قد تقومين به، فهذه فكرة مختلفة لقضاء اليوم فى حب ورومانسية.

 - تزيين المنزل بالورود والشموع  من أفضل الطرق لاستعادة مشاعر الحب بين الزوجين في عيد الحب.
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