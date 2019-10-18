لو بتجهزي شقتك.. 20 فكرة لديكور غرف النوم في 2019

ديكور غرفة النوم من أكثر التفاصيل التي تهتم بها كل عروس أثناء الاستعداد لتجهيز منزل الزوجية، فتظل كل عروس تبحث عن أفكار جديدة ومختلفة للحصول على غرفة نوم مميزة سواء من حيث الديكور أو ألوان الحوائط وكذلك استايل الغرفة نفسه.



وهناك العديد من الأفكار المميزة التي يمكنك الاستعانة بها خاصة لمحبي الاستايل المودرن الحديث، بعيدًا عن الاستايل الكلاسيكي القديم، حيث أصبح المودرن هو الموضة الأكثر شيوعًا في تجهيزات المنزل سواء من حيث شكل واستايل الغرفة أو الديكور والألوان وتنسيقها معًا.



والألوان الفاتحة من أكثر الألوان شيوعًا هذا العام بالنسبة للون الحوائط، وتتجه الفتيات مؤخرًا لاختيار اللون الأبيض أو الأوف وايت أو البيج لدهان الحوائط مع التنويع في ألوان الديكورات والإضاءة بالغرفة.



والوسادات الصغيرة متعددة الألوان كذلك من الصيحات الجديدة والمميزة والتي تلجأ لها الفتيات لتزيين شكل السرير مع مفرش ملون.



أما من حيث شكل الغرفة نفسها، فيتصدر اللون الأبيض صيحات غرف النوم، مع ظهر السرير الكابتونيه، وهو من أكثر الاستايلات التي تجذب الفتيات حاليًا.