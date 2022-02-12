هابي فلانتين.. استعدادات محلات بيع الورد لعيد الحب

يحتفل العالم بعيد الحب الذى يحل يوم 14 فبراير من كل عام، ويحرص العشاق على التعبير بمشاعرهم وإظهار حبهم لشريك حياتهم من خلال تقديم الهدايا والورود ويوجد أكثر من موعد لاحتفالات عيد الحب، حيث يحتفل العالم بعيد الحب كل عام فى يوم 14 فبراير، وتحتفل مصر به مرتين فى العام يوم 14 فبراير ويوم 4 نوفمبر.

والزهور هي اللغة غير المنطوقة التى تحمل بداخلها رسائل عديدة سواء بلونها أو شكلها وطبيعتها، حين تنظر لها ينتابك شعور بالراحة والهدوء، تهب القلوب الطمأنينة وعطرها يشعل هرمون السعادة بداخلك، للزهور أنواع عديدة داخل مصر وخارجها، مثل الورد البلدى، اللوتس، البنفسج، النرجس، زهرة الكامليا، الزئبق، الأقحوان، الليلك، البيلسان، الياسمين، الفل.



رصدت عدسة صدى البلد استعدادات محلات الورد لعيد الحب هذا العام في البداية قال إيهاب صاحب أحد محلات الورد يوجد أنواع ورد كثير هذا العام مثل البلدى التوليب الروز جاردنيا البنفسج.

وتابع إيهاب الجديد هذا العام سوف يكون الاعتماد الاكثر هذا العام على البوكسات الخشبية والقلوب البلاستيكية واستخدام الدباديب في اللفات.