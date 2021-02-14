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مرأة

في عيد الحب .. 3 طرق مختلفة لـ عمل التورتة بالمنزل

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

يمكنك في عيد الحب، عمل تورتة بثلاث طرق مختلفة، بمذاق وطعم مميز وبتكلفة أقل.

ويقدم موقع بولد سكاى الهندى، خطوات ومقادير عمل التورتة على النحو التالي:

 تورتة الشيكولاته لموقع بولد سكاى الهندى

المقادير ..

نصف كوب من مسحوق الكاكاو (غير محلى)

 1½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

 1½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

 1 ملعقة صغيرة ملح

 2 كوب سكر حبيبات

 2 بيضة كبيرة

 1 كوب حليب

نصف كوب سمن أو أي زيت نباتي

 2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا 1

 كوب ماء دافئ

 4 ملاعق صغيرة زبدة

 نصف كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

 3 أكواب من السكر البودرة

نصف كوب حليب

 1 ملعقة صغيرة فانيليا

كيفية التحضير ..

-يمكنك تسخين الفرن إلى 350 درجة

 فى وعاء خلط كبير وأضيفى الدقيق لجميع الأغراض ، صودا الخبز ، مسحوق الكاكاو ومسحوق الكاكاو

نخلط كل شيء ثم نضيف إليه السكر والملح

يضاف السمن و 2 بيضة كبيرة ويمزج كل شيء وتأكدى من المزج جيدًا.

. أضف كمية قليلة من الحليب مع مزج المكونات جيدًا.

استمرى في إضافة الحليب أثناء خلط كل شيء.

 يصب الماء الدافئ للتأكد من أن قوام الخليط ليس سميكًا جدًا. لكن عليك خلط الخليط أثناء إضافة الماء الدافئ

 تخلط جيدا للتأكد من عدم وجود كتل في الخليط.

 الآن خذ قالب خبز التورتةأو قالب الصفيح وادهنه بالسمن أو الزبدة.

بعد ذلك ، يجب رش الدقيق الجاف على قالب الكيك.

 الآن اسكبى الخليط بعناية في القالب واخبز لمدة 30-40 دقيقة.

 للتحقق مما إذا كانت الكعكة مطبوخة جيدًا ، أدخل عود أسنان فيها وتأكدى من خروجها نظيفة.

 بعد الانتهاء من خبز التورتة، اتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق ، ثم أخرجيها على رفوف سلكية لبدء عملية التزيين:


تورتة الشطرنج
طريقة عمل تورتة الشطرنج للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير تورتة شطرنج

كيك اسفنجي
فانيليا
جاهز كيك اسفنجي شوكولاتة

1 مغلف كريم شانتي

2 مغلف كريم شانتي بالكاكاو
1 كوب لبن
أصابع شوكولاتة

طريقة تحضير تورتة شطرنج

* يخفق 2 مغلف كريم شانتي بالكاكاو مع لبن.

* ويخفق مغلف بودرة كريمة خفق سادة مع لبن.

* تقطع الكيك بالعرض وتحشى بالحشوة مع تشكيل الكيك على هيئة حلقات فانيليا وشوكولاتة.

* تغلف الكيك بكريم شانتي ثم تزين بوردات من الكريم شانتي وأصابع الشوكولاتة وتقدم.

تورتة جيلي

المقادير

موز  شرائح
عنب توت أحمر 
برتقال
كيوي  شرائح
رمان حب
مانجو تفاح
فراولة لخليط الجيلي
3 كوب ماء 
نصف كوب سكر
20 جرام جيلاتين لخليط الفراولة
1 كوب عصير فراولة
نصف كوب ماء
نصف ملعقة كبيرة سكر
10 جرام جيلاتين
التزيين
أعواد روزماري
سكر بودرة
مشمش 
كريم شانتي 
برتقال  شرائح
طريقة تحضير تورتة جيلي الفواكه للكريسماس
تورتة الجيلي

* يرفع ماء على النار ويضاف سكر وجيلاتين حتى الذوبان

* ترص الفراولة وكيوي ورمان وتوت أحمر وعنب وبرتقال وموز ومانجو وتفاح في قاع الحلة ثم يضاف خليط السكر والجيلاتين وتترك حتى تبرد

لخليط الفراولة

* يخلط سكر وجيلاتين وعصير فراولة ويرفع على النار حتى الغليان وترفع حتى تبرد ثم تضاف لخليط التورتة وتدخل الثلاجة حتى تتماسك

* بعد أن تتماسك تقلب في طبق التقديم

* وتزين بأعواد روزماري ومشمش وكريم شانتي وشرائح برتقال وسكر بودرة

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