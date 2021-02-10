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مرأة

بالخطوات .. أسرع وصفة لعمل كيكة الشيكولاتة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يمكنك بخطوات بسيطة إعداد كيكة الشوكولاتة اللذيذة فهى وصفة سهلة ولا تحتاج إلى وقت طويل، كما أنه يمكن إعدادها بتكلفة أقل، مقارنة بالشراء.

موقع بولد سكاى الهندى يعرض طريقة عمل كيكة الشيكولاتة من خلال الخطوات التالية:

وقت التحضير 15 دقيقة

 وقت الطبخ 35 دقيقة

 الوقت الكلي  للأعداد .. 50 دقيقة

المقادير ..

نصف كوب من مسحوق الكاكاو (غير محلى)

 1½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

 1½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

 1 ملعقة صغيرة ملح

 2 كوب سكر حبيبات

 2 بيضة كبيرة

 1 كوب حليب

نصف كوب سمن أو أي زيت نباتي

 2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا 1

 كوب ماء دافئ

 4 ملاعق صغيرة زبدة

 نصف كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

 3 أكواب من السكر البودرة

نصف كوب حليب

 1 ملعقة صغيرة فانيليا

كيفية التحضير ..

-يمكنك تسخين الفرن إلى 350 درجة

 فى وعاء خلط كبير وأضيفى الدقيق لجميع الأغراض ، صودا الخبز ، مسحوق الكاكاو ومسحوق الكاكاو

نخلط كل شيء ثم نضيف إليه السكر والملح

يضاف السمن و 2 بيضة كبيرة ويمزج كل شيء وتأكدى من المزج جيدًا.

. أضف كمية قليلة من الحليب مع مزج المكونات جيدًا.

استمرى في إضافة الحليب أثناء خلط كل شيء.

 يصب الماء الدافئ للتأكد من أن قوام الخليط ليس سميكًا جدًا. لكن عليك خلط الخليط أثناء إضافة الماء الدافئ

 تخلط جيدا للتأكد من عدم وجود كتل في الخليط.

 الآن خذ قالب خبز الكيك أو قالب الصفيح وادهنه بالسمن أو الزبدة.

بعد ذلك ، يجب رش الدقيق الجاف على قالب الكيك.

 الآن اسكبى الخليط بعناية في القالب واخبز لمدة 30-40 دقيقة.

 للتحقق مما إذا كانت الكعكة مطبوخة جيدًا ، أدخل عود أسنان فيها وتأكدى من خروجها نظيفة.

 بعد الانتهاء من خبز الكيك ، اتركيه يبرد لمدة 10 دقائق ، ثم أخرجيه على رفوف سلكية لبدء عملية التزيين:

 

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