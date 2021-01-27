طريقة عمل كيك قدرة قادر.. خطوة بخطوة

تعد كيكة قدرة قادر من الحلويات المميزة، وتحتوي على مذاق لذيذ، ولها العديد من الفوائد التي يمكن يستفيد منها الأطفال، لذا نقدم إليكم طريقة عمل كيك قدرة قادر للشيف غادة جميل.





مقادير كيكة قدرة قادر

للكراميل

ثلاثة أرباع كوب سكر

ماء





للكريم كراميل

2 بيض

2 كوب ماء

2 كوب لبن بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيلا

1 ملعقة صغيرة خل أحمر

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون





للكيك

1 كوب سكر

نصف كوب زيت نباتي

2 بيضة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بشر ليمون

1 و ربع كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب لبن

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة كاكاو





طريقة تحضير كيكة قدرة قادر

للكراميل





* يضاف القليل من الماء ويقلب كل الخليط على النار





* يوضع الخليط فى صينية الكيك





للكريم كراميل





* يخلط السكر والبيض





* تضاف الفانيليا والخل وعصير الليمون واللبن البودرة وكوب ماء ويقلب كل الخليط





* يضاف باقى كمية الماء ويقلب كل الخليط





* يوضع الخليط فى الصينية





للكيك





* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو





* يخلط الزيت واللبن والفانيليا والبيض والسكر وبشر الليمون





* يضاف خليط الدقيق لخليط اللبن ويقلب كل الخليط





* يضاف خليط الكيك فى الصينية





* توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج





* توضع في الثلاجة لمدة ليلة واحدة



