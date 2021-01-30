طريقة كيكة عصير الأناناس

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كيكة عصير الأناناس بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.

مقادير كيكة عصير الأناناس

للكيكة



1 و نصف كوب دقيق

1 كوب سكر 3 ملعقة كبيرة كاكاو

1 ملعقة كبيرة محسن كيك

1 ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة فانيليا

5 ملعقة كبيرة زيت

1 كوب عصير اناناس للجليز

2 كوب سكر بودرة ثلاثة أرباع كوب عصير أناناس

4 ملعقة كبيرة زبدة



التقديم:



أناناس

كريز مسكر

سكر بودرة

أناناس

طريقة تحضير كيكة عصير الأناناس

* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ومحسن كيك

* يضاف الزيت وعصير الأناناس والبيض والفانيليا.

* يقلب كل الخليط ويصب في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة ومرشوشة بالدقيق.

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج.

* تترك لتبرد

للجليز

* يخلط السكر البودرة مع عصير الأناناس والزبدة.

* يضاف الجليز إلى الكيك.

* تزين بشرائح الأناناس والكريز المسكر وتقدم.