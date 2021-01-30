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مرأة

طريقة كيكة عصير الأناناس

السبت 30/يناير/2021 - 03:01 ص
عصير كيكة بالأناناس
عصير كيكة بالأناناس
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كيكة عصير الأناناس بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.

مقادير كيكة عصير الأناناس

للكيكة

1 و نصف كوب دقيق
1 كوب سكر 3 ملعقة كبيرة كاكاو
1 ملعقة كبيرة محسن كيك
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة فانيليا
5 ملعقة كبيرة زيت
1 كوب عصير اناناس للجليز
2 كوب سكر بودرة ثلاثة أرباع كوب عصير أناناس
4 ملعقة كبيرة زبدة

 التقديم:

أناناس
كريز مسكر
سكر بودرة
أناناس

طريقة تحضير كيكة عصير الأناناس

* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ومحسن كيك

* يضاف الزيت وعصير الأناناس والبيض والفانيليا.

* يقلب كل الخليط ويصب في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة ومرشوشة بالدقيق.

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج.

* تترك لتبرد

للجليز

* يخلط السكر البودرة مع عصير الأناناس والزبدة.

* يضاف الجليز إلى الكيك.

* تزين بشرائح الأناناس والكريز المسكر وتقدم.

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