طريقة كيكة عصير الأناناس

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كيكة عصير الأناناس بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.
مقادير كيكة عصير الأناناس
للكيكة
1 و نصف كوب دقيق
1 كوب سكر 3 ملعقة كبيرة كاكاو
1 ملعقة كبيرة محسن كيك
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة فانيليا
5 ملعقة كبيرة زيت
1 كوب عصير اناناس للجليز
2 كوب سكر بودرة ثلاثة أرباع كوب عصير أناناس
4 ملعقة كبيرة زبدة
التقديم:
أناناس
كريز مسكر
سكر بودرة
أناناس
طريقة تحضير كيكة عصير الأناناس
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ومحسن كيك
* يضاف الزيت وعصير الأناناس والبيض والفانيليا.
* يقلب كل الخليط ويصب في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة ومرشوشة بالدقيق.
* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج.
* تترك لتبرد
للجليز
* يخلط السكر البودرة مع عصير الأناناس والزبدة.
* يضاف الجليز إلى الكيك.
* تزين بشرائح الأناناس والكريز المسكر وتقدم.