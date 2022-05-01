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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

20 صفعة على الوجه.. القصة الكاملة لـ 110 ثواني من سحل فرد أمن كومبوند المعادي

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو مدته 110 ، يظهر مناقشة تحولت إلى مشادة بين شخص وفرد أمن في كمباوند شهير بالمعادي، تعدى فيها الشخص على فرد الأمن بالصفعات، ومحاولة أحد الجيران معاتبة الشخص على فعله، بعد صفعه الشاب محمد مصطفى 20 قلما متتاليا، دون أي رد فعل من الشاب الخائف على فرصة عمله.

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نشأت الديهي: صفع فرد أمن أحد الكومباوندات إهانة للمجتمع بأكمله

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النيابة العامة تقرر حبس شاب تعدى على سيده بالضرب 4 أيام بكفر الزيات

بلاغ ضد موظف بالمعاش

تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا يفيد بتعدي موظف بالمعاش، على عامل بكمبوند وصفعه على وجهه.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حدوث مشادة كلامية بين فرد أمن إداري وأحد سكان الكمبوند، وتعدي الأخير علي الأول بالصفع على الوجه، وثقته إحدى كاميرات المراقبة.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي شخص على فرد أمن بالضرب صفعًا على الوجه، بالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه، تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العامة التحقيقات. 

المجني عليه: قاللي «دخلهم يلا»

إذ أوضح المجني عليه، أنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ، استوقف سيارةً «ميكروباص» استقلها أربعة اشخاص، طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين وقال له بحده: «دخلهم يلا»، فسمح لهم رغم شعوره بالإهانة.

وأضاف، أنه فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم، إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها. 

حبس المتهم وتقديمه محبوسًا لمحاكمة عاجلة

أمر المستشار النائب العام، بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه، فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ الأمنٍ، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة. 

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكني أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.

وقد شاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه. 

20 صفعة القصة الكاملة 110 ثانية سحل فرد امن كومبوند المعادي موظف بالمعاش فرد أمن إداري حبس المتهم المستشار النائب العام

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