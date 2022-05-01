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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. إطلالة جذابة ل ياسمين رئيس عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس  صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة جذابة تبرز جمال ملامحها، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

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بصورة سيلفي.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار عبر إنستجرام

كانت الفنانة ياسمين رئيس تصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد إعلان عودتها في هدوء لزوجها المخرج هادي الباجوري، من خلال مشاركتها فيديو رومانسي جمعها مع زوجها.

وأثار مقطع الفيديو الرومانسي الذي نشرته ياسمين رئيس تساؤلات الكثير من متابعيها، خاصة أنهما أعلنا انفصالهما وتم الطلاق الرسمي في 22 فبراير الماضي، في أجواء صاخبة.

ونشرت الفنانة ياسمين رئيس مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو جمعها بزوجها المخرج هادي الباجوي، دون أن يعلنا عودتهما لبعضهما البعض.

يُظهر الفيديو الذي نشرته ياسمين رئيس لقطات رومانسية مع زوجها هادي الباجوري، على أنغام الأغنية الرومانسية La Vie En Rose، واكتفت بوضع قلوب حمراء على الفيديو دون أي تعليق.

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