بسعر باهظ.. هواوي تكشف عن منافس جديد لهواتف سامسونج

كشفت شركة هواوي المصنعة للهواتف الذكية الصينية، عن مواصفات هاتفها الأحدث القابل للطي Mate Xs 2، والذي أتى بميزات تجعله ينافس أفضل الأجهزة ذو الشاشات المطوية من سامسونج.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتزم شركة هواوي طرح هاتف Huawei Mate Xs 2، بمقابل باهظ الثمن، وعلى الرغم من أنها عادة الأجهزة ذات الشاشات القابلة للطي، إلا أن هذا الهاتف يعد الأغلي تكلفة بين جميع الإصدارات التي تم طرحها حتى الآن بنفس الفئة، وهو يأتي مقابل سعر يبدأ من 1512 دولار (أي ما يعادل 28000 ألف جنيه مصري)، للنسخة 8 + 256 جيجابايت.

مواصفات هاتف هواوي الجديد Mate Xs 2

ويعمل هاتف هواوي الجديد Mate Xs 2، الذي سيتم طرحه للبيع خلال الأيام المقبلة، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888 4G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة.

هاتف هواوي الجديد Mate Xs 2



ويقدم هاتف Mate Xs 2، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 13 ميجابكسل ووحدة تقريب بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x و 30x رقمي وOIS، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويحزم هاتف هواوي Mate Xs 2 بطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 66 وات، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 2 ولا يدعم خدمات جوجل.

هاتف هواوي الجديد Mate Xs 2

ويمتاز هاتف هواوي الجديد Mate Xs 2، بهيكل ضخم قابل للطي يبلغ وزنه 255 جراما، بشاشة من نوع OLED، عند فتحها كجهاز لوحي تصبح بقياس 7.8 بوصة، وبدقة 2480 × 2200 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وعند طيها حول الجزء الخلفي، تتقلص الشاشة المرنة القابلة للطي إلى لوحة بقياس 6.5 بوصة، قابلة للإدارة بدقة تبلغ 2480 × 1176 بكسل.

وجهزته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وآلية مفصلية دوارة مزدوجة محسنة لتحسين المتانة على المدى الطويل، كما يدعم الهاتف الجديد القابل للطي العمل مع القلم الذكي.