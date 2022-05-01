هالر بديلا.. مدرب مان يونايتد الجديد يدرس الإطاحة برونالدو فى الميركاتو الصيفي

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل ، حول مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت التقارير الإعلامية ، أن تين هاج المدرب الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي غير مقتنع بالدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ، ويخطط للتعاقد مع مهاجم جديد.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن نادي مانشستر يونايتد يضع إمكانية شراء لمهاجم نادي أياكس الهولندي اللاعب الايفواري سيباستيان هالر.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية،

فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد يطمح لجلب المهاجم المتألق بجانب مدربه الحالي في الموسم القادم.

وشددت التقارير الإعلامية، على أنه من المتوقع أن يغادر الثنائى أنطوني مارسيال وإديسون كافاني الشياطين الحمر بعد نهاية الموسم.

واوضحت أن رحيل الثنائى كافاني ومارسيال يترك كريستيانو رونالدو وحيدا في هجوم الفريق، وفي ظل كبر سنه، لن يكون من الصحيح أن يلعب وحده كل مباريات الموسم.

ولفتت إلى أنه بجانب أن موقف مشاركاته مع تين هاج يبدو مبهما حتى الآن، فحينما سئل المدرب الهولندي عن تعامله المتوقع مع الدون، أجاب بطريقة مقتضبة أنه سيكون جيدًا.

ويلتقى فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق برينتفورد غدا الاثنين فى إطار منافسات بطولة دوري البريميرليج.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى الانجليزى برصيد 55 نقطة.