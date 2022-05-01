ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة بمحافظة الغربية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية "تروسيكل" بأسلوب قطع الضفير" متخذان من دوائر ( مراكز شرطة" السنطة، طنطا بالغربية، بركة السبع بالمنوفية" – وقسمى شرطة "تلا ، شبين الكوم بالمنوفية") مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 سلاح أبيض " مطواة" ) وإعترفا بإرتكابهما (16) واقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" ميكانيكى دراجات نارية ، مقيم بدائرة قسم ثان طنطا ، أمكن ضبطه والمسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.