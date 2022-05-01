استعدادًا لعيد الفطر.. محافظ دميا ط تجرى جولة بالمدينة لمتابعة حركة الأسواق

لليوم الثاني على التوالى،، استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات عيد الفطر المبارك، حيث بدأت جولة اليوم، بتفقد شارع الشرباصى بمدينة دمياط، وتابعت منظومة العمل داخل أحد المخابز به والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات..

ووجهت "المحافظ" بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رصد مخالفة نقص وزن رغيف الخبز بالمخبز، و مخاطبة مديرية التموين بتكثيف الرقابة على تلك المنظومة و المرور الدورى لمتابعة ذلك.

كما تواصلت الدكتورة منال عوض مع البائعين بالمنطقة وهنأتهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدة على ضرورة الإعلان عن الأسعار، كما تفقدت الجمعية الاستهلاكية، حيث أكدت على تنظيم عملية البيع و التيسير على المواطنين..

وتجولت "المحافظ" بسوق الحسبة ، وتفقدت محال بيع الأسماك المملحة، وناشدت البائعين الإعلان عن الأسعار أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها، حيث استجاب احد البائعين و أعلن عن تخفيض أسعار الأسماك.

وأصدرت "الدكتورة منال عوض" تعليماتها الى مديرية الصحة بشن حملات مشتركة مع مديريتى التموين والتجارة الداخلية و الطب البيطري للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة و الأسماك المملحة..

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