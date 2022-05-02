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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة التوك شو.. السيسي يوجه الحكومة بالانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. وتفاصيل طقس العيد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا المطروحة على الساحة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:


المفتي: مشروع القمر الصناعي لرؤية الهلال يحل مشاكل عديدة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن مشروع القمر الصناعي لرؤية الاهلة وتوحيد الرؤيه في الغالب وهو يدور في بعض الأماكن قد يظهر به الهلال والأخرى لم يولد بعد .

واضاف خلال لقاءه ببرنامج "مكارم الأخلاق" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن أغلب الدول الاسلاميه يمكن أن يوحد فيها الهلال والبعض لا، والمشروع بدأ في عام 1996، ومازال مستمر كمشروع وتم دراسته دراسة متكامله من الناحيه العلميه ومن الناحيه الشرعية 
 

وأوضح أن إقرار هذا القمر اخذ مشاورات واسعه على مستوى الدول ونرجوا من الله الرجوع اليه وإطلاق هذا القمر بأنه سيصل مشكلات عديدة .
 

وتابع شوقي علام أنه سيتم طرح الفكرة  في مؤتمر الإفتاء العالمي القادم، لمناقشته.

 

المفتي: تكبيرات العيد اختلفت عبر الأزمنة والعصور
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن تكبيرات العيد اختلفت عبر الأزمنة والعصور، متابعا أنها كلها ذكر وتسبيح للمولى عز وجل.
وقدم شوقي علام مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة قرب حلول مناسبة عيد الفطر المبارك.


وقال شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " مكارم الأخلاق " المذاع على قناة " صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، إنه أتقدم بخالص التهنئة بهذه المناسبة الكبيرة العزيزة علينا وبهذه الرحلة الإيمانية الكبيرة واهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري.


وتابع شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه :"عشنا مع رمضان أيام مباركة وجميلة، ونرجوا من المولى عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال ويغفر لنا الذنوب".

 

نصائح مهمة لمرضى السكر في عيد الفطر المبارك.. فيديو

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر، إن مشكلة كعك العيد فى كمية النشويات والدهون التى يحتوى عليها، لافتة إلى أنه لا يمكن التصور أن قطعة واحدة من البسكويت تحتوي على 70 سعر حراري.

 

“تجارة الجملة”: استمرار عمل منافذ صرف السلع التموينية خلال عيد الفطر

قال علاء سالم العضو المنتدب التجاري للشركة المصرية لتجارة الجملة، إن السلع التموينية متواجدة بالكامل في كل الأفرع والمنافذ حيث أن المخازن مكدسة بالسلع، لافتاً إلى أن الفروع بالكامل مفتوحة أيام العيد سواء الجملة أو القطاعى.

 

مستشار وزير الزراعة: الوزارة تقوم بدور إيجابي لضبط الأسعار

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا ،معنية بمحاربة الغلاء، وضبط الأسعار داخل الأسواق.

 

تحذير للمدن الساحلية.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس العيد

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرارا فى الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

 

لأول مرة .. الرئيس السيسى :الموافقة على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن المجلس القومى للاجور انتهى إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة فى مصر منذ العديد من السنوات وعلى جانب فقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها  فى سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادى للبلاد ، وزيادة الدخل القومى.

السيسي: الإنسان هو محور التنمية وركيزتها.. ونحرص على الارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" لايخفى عليكم أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى أفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالي، ومايتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصيح الذي بدأناه".

الرئيس السيسى يوجه الحكومة للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" لايخفى عليكم أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى أفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالي، ومايتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصيح الذي بدأناه".

 

ليالي رمضان في شارع المعز ترسم البهجة على وجوه المصريين.. تقرير

يمثل شارع المعز بالقاهرة، واجهة مفضلة لقضاء الليالي الرمضانية بين ومضات التاريخ الإسلامي وسحر العمارة الفاطمية وجاذبية الطراز الأثري المبدع، فبعد تناول الإفطار في مطاعم حي الحسين التاريخي أو حتى في المنزل يكون مناسبا القيام بتمشية في شارع المعز.

"حديقة الحيوان": نتوقع تخطي أعداد الزائرين في عيد الفطر لـ300 ألف زائر | شاهد

كشف الدكتور محمد رجائي ، المشرف العام على حديقة الحيوان ، قائلا إن الحديقة مستعدة كعادتها لاستقبال الزوار في الأعياد ، مشيرا إلى أن الحديقة مهتمة بصحة الحيوان ، وتدبير حيوانات جديدة بدعم من وزارة الزراعة بدون أي عبء مالي .

شاهد .. زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام النووي من جديد

عرضت فضائية " العربية " تقريرا للقطات من استعراض زعيم كوريا الشمالية بالستية عابرة للقارات في موكب مهيب من الأسلحة والدبابات.

 

حكم زيارة المقابر فى الأعياد.. مفتي الجمهورية يوضح.. فيديو
أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على سؤال حول حكم زيارة المقابر في الأعياد.


وأضاف شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" على قناة صدى البلد، أن زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وتزيد أفضلية زيارتها في الأيام المباركة التي يُلتمس فيها مزيد العطاء من الله تعالى، ومنها أيام العيدين؛ لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، ولْيُراعَ عدم تعمُّد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما.


وعن اعتقاد البعض بضرورة توحيد الرؤية أو اختلاف المطالع بين الدول الإسلامية قال فضيلة مفتي الجمهورية: الفقه الإسلامي واسع وفيه سَعة، فلا داعي للنزاع، والأفضل تقيُّد المسلم والتزامه برؤية بلده؛ تجنبًا للبلبلة والنزاع.


وعن أفضل مكان لصلاة العيد هل المسجد أم الخلاء؟ قال فضيلة المفتي: الأمر على السَّعة، فكلا المكانين مشروع سواء في المسجد إذا كان فيه متَّسع، أو في الخلاء إذا كان هناك إذن أو تصريح أو موافقة للجهات المختصة على ذلك.

 

عالم أزهرى : ذكر الله أنواعه متعددة إما باللسان أو القلب
قال الشيخ عماد درويش من علماء الأزهر الشريف ، إن ذكر الله أنواعه متعددة ومختلفة إما باللسان أو الجوارح والأركان ، لافتا إلى أن ذكر الله بالقلب أن يكون الله حاضر فى قلب عباده .


وأضاف  “ درويش ”  خلال استضافته ببرنامج “ قلبى معاك ” المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أن ذكر الله بالقلب يكون عن طريق استحضار عظمة الله وطاعة أوامره واجتناب نواهيه .


وتابع ، أن امتلاء قلب الشخص بذكر الله يليه الذكر باللسان لترجمة ما فى القلب خاصة أن القلوب اوعية والألسنة مغارفها والأوعية التى تملؤها .

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