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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير الزراعة: الوزارة تقوم بدور إيجابي لضبط الأسعار

محاربة الغلاء
محاربة الغلاء

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا ،معنية بمحاربة الغلاء، وضبط الأسعار داخل الأسواق.

وأضاف “صالح”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، المبادرة توفر كافة السلع والمنتجات الغذائية بأسعار منخفضة عن مثيلتها فى الأسواق الأخرى.

وأشار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن الأسعار داخل نوافذنا تقل  عن الخارج من 30% إلى 60%، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة تحاول التنسيق بين  وزارة التموين والقوات المسلحة والداخلية لضبط الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن كل هذا يتم من خلال 171 منفذ منتشرين على مستوى الجمهورية، ومن خلال 21 منفذ متحرك.

وزير الزراعة مبادرة خير مزارعنا القوات المسلحة استصلاح الاراضى

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