نصائح مهمة لمرضى السكر في عيد الفطر المبارك.. فيديو

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر، إن مشكلة كعك العيد فى كمية النشويات والدهون التى تحتوى عليها، لافتة إلى أنه لا يمكن التصور أن قطعة واحدة من البسكويت تحتوي على 70 سعر حراري.

وأضافت “شلتوت”، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أننا لن نمنع البسكوت والكعك عن مرضى السكر تماماً، وإنما يمكن تناوله بدون التعرض إلى أى نوع أخر من النشويات.

وأشارت أستاذ أمراض السكر، إلى أن الخضروات مع وجبات الأكل مشبعة، وتقلل امتصاص النشويات التى تؤكل مع كعك العيد، مؤكدة ضرورة عدم الاكثار من تناول حلويات العيد حتى لا يؤدى ذلك لارتفاع السكر.

وأكدت أستاذ أمراض السكر، أنه من المهم قياس السكر ومتابعته كل فترة، وخاصة قبل العيد، لافتة إلى أننا نحدد النشويات لكل مريض سكر على حسب المجهود الجسمانى الخاص به.