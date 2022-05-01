لأول مرة .. الرئيس السيسى :الموافقة على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن المجلس القومى للاجور انتهى إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة فى مصر منذ العديد من السنوات وعلى جانب فقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادى للبلاد ، وزيادة الدخل القومى .



وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال ، أن الدولة المصرية بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة ووضع إطار داعم لتمكين المرأة فى سوق العمل ومساندتها للإلتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها فى أماكن العمل .



ووجه الرئيس كلمة لعمال وعاملات مصر الكرام بناة الأوطان باعثى الأمل صانعى أجيال المستقبل القادمة قائلا : أنتم الركيزة الصلبة للمجتمع وصبيله الرئيسى للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والإزدهار اعملوا واحسنوا العمل وستجدوننى إلى جانبكم دائما منحازا لقضاياكم ، داعما لحقوقكم وختاما أؤكد لكم عميق اعتزازى بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة " .