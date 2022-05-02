فاتن أمل حربي الحلقة الأخيرة.. انتصار نيللي كريم وتغيير القانون

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “فاتن أمل حربي” لـ نيللي كريم وشريف سلامة العديد من التفاصيل المشوقة.

انتصرت نيللي كريم، بعد موافقة هيئة المحكمة على إحالة قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الدستورية العليا لبيان ما به من عوار في نصوصه.

وقرر والد نيللي كريم ان يترك المصحة النفسية ويذهب لابنته في المحكمة وأن يساندها ويعيش معها.

بينما استولى عمام سيف “شريف سلامة” على المصنع بعد وفاة والدته وذلك بعدما قاموا بدفع فلوس القرض، وحكموا عليه أن يعمل موظفا في المصنع، ويأخذ راتب شهري وأن يدفع نفقة زوجته وبناته.