الرئيس السيسي يشارك أبناء الشهداء وجبة الإفطار خلال احتفالية عيد الفطر| فيديو

يتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار مع أبناء الشهداء خلال احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة، ومن المقرر أن يصطحبهم في جولة بعد الإفطار.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.

ووجه الرئيس السيسي رسالة للفنانين المشاركين في مسلسل الاختيار خلال حفل عيد الفطر المبارك.

وتابع الرئيس السيسي :" التاريخ منسيبوش لحد والله والله والله والله اللي اتعمل واللي طلعتوه للناس حقيقة".

واستكمل الرئيس :" بقول لكل ولاد مصر وأسر الشهداء والمصابين : اوعوا تفتكروا أبهاتكم أو ازواجكم أو أبنائكم سقطوا في معركة طغيان.. احنا ما طغيناش .. لم نعتدي حاولنا وكل كلمة اتقالت كانت واقع نقلتوه للناس كلها .. عاوز أقول شوفوا ازاى عمل درامي بالف كتبا".

وتابع الرئيس :" البيان اللي كتبناه حرصنا فيه على عدم حدوث اي صدام.. مكتبناش عزل رئيس او جماعة ارهابية.. كتير من الناس مكنوش مصدقين انى كنت مستعد ان ما تتشوهش القيمة الكبيرة اللي عملها المصريين في 2013.. ربنا يكفينا اهل الشر.. خلوا بالكم من بلدكم".

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لأغنية «يا ليلة العيد» خلال مشاركته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة.