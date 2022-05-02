زيلينسكي يحذر من أزمة غذائية بسبب منع روسيا صادرات القمح عبر البحر الأسود

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من أن العالم سيشهد أزمة غذائية بسبب منع روسيا الصادرات من القمح عبر البحر الأسود.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، قال زيلينسكي، إن البلاد قد تخسر عشرات الملايين من أطنان الحبوب بسبب الحصار الروسي في البحر الأسود، ما يؤدي إلى حدوث أزمة غذائية يواجهها العالم الآن بعد أزمة الطاقة، لافتا إلى أن موسكو ترغب في تجميد اقتصاد كييف بالكامل.

وكان زيلينسكي وجه كلمة للجنود الروس قائلاً: "من الأفضل أن تعيشوا في روسيا على أن تموتوا على أرضنا".

وأضاف في خطاب له "نحن نعلم أن القيادة الروسية تستعد لخسائر كبيرة جديدة. في تلك الوحدات، التي تم تدمير أفرادها بالكامل تقريبًا أو إضعافهم بشكل كبير في مارس وأبريل، يتم تجنيد أشخاص جدد. مع القليل من الحافز. مع القليل من الخبرة القتالية".

يذكر أن أوكرانيا تواصل حاليًا عملية الإجلاء من مدينة ماريوبول المحاصرة التي بدأت بعد ظهر أمس الأحد.

وأجلت أوكرانيا من ماريوبول 100 مدني، حيث سيصلون إلى مدينة زابوريزهزهيا بجنوب أوكرانيا.