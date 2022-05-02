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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك الحل.. 7 طرق لمواجهة رفع التجار الأسعار خلال عيد الفطر

الرقابة على الأسواق
الرقابة على الأسواق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في حماية حقوق المواطن في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

 

تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك 

وتزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك فقد أوضح جهاز حماية المستهلك، أن هناك 7 طرق لتقديم الشكاوى إليه مطالبا عموم المستهلكين بالتوجه لحل المشكلة وديا مع التاجر قبل تقديم الشكوى.

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وقال جهاز حماية المستهلك في منشور له: "عزيزى المستهلك في البداية نحن ننصح بأن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

 

وأضاف الجهاز: في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية: 

7 طرق لتقديم الشكاوى 

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 02330301703

3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.

5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

7- تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور

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