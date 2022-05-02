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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يقدمان التهنئة والهدايا والورود للمرضى بالمستشفيات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بجولة صباحية في أول يوم عيد الفطر المبارك للمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في اول يوم لعيد الفطر المبارك متمنيا لهم عيدا سعيد عليهم وعلى أسرهم. 


وبدأ المحافظ الجولة بزيارة المستشفيات بمدينة بنها حيث تفقد المحافظ مستشفيات بنها الجامعي ومستشفى الأطفال التخصصي ومستشفى بنها التعليمي، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وحرص سيادته على تقديم الورود والهدايا للمرضى والأطقم الطبية متمنيا أن تكون هذه المناسبة سعيدة على الجميع، وأن يأتى العيد بالخير واليمن على وطننا الغالى مصر، وأن يعم الخير والأمن والسلام على الوطن والمواطن، في ظل قيادة سياسية حكيمة، ومؤسسات وطنية تعمل و تسابق الزمن للحفاظ على الوطن ومواصلة الجهود نحو تنمية شاملة. 


وثمن محافظ القليوبية الجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية ، مؤكدا على أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة فى حبه لوطنه وإخلاصه فى أداء واجبه المهنى والإنساني، حيث أن مهنة الطب هي في المقام الأول مهنة إنسانية ، والذي وقف بجسارة فى الصفوف الأولى فى معركتنا ضد فيروس كورونا،  باذلا قصارى الجهد ولم تنل منه المعوقات أو صعوبة المهمة المتمثلة فى جائحة كورونا التي أرهقت العالم بأكمله .


ومن جانبهم أعرب أعضاء الطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفيات عن شكرهم للمحافظ على تواجده اليوم معهم ، وحرصه على دعمهم وتحفيزهم، وذلك يجسد اهتمام الدولة بعناصر المنظومة الصحية وتقديرها لما يبذلوه من جهد غير عادى من منطلق المسؤولية الوطنية وأداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه. 


كما قدم  محافظ القليوبية، التهنئة للأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، مقدما لهم الهدايا العينية والمادية ليقضوا عيدا سعيد، كما استمع لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا فى توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم  متمنيين تكرارها دائما.


كما حرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم .


وأكد "الهجان"، أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، وشدّد على حسن الرعاية المقدمة لهم مشيرا إلى أن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.


ثم توجه "الهجان"، عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقدم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار بتلبية أي متطلبات لهم، كما وفر عددا من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار.
وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه يحرص على التواجد معهم فى هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما قام بتكريم عددا من آباء وأمهات الدار مشيرا إلى أهمية دور الأب والأم ورسالتهم السامية تجاه أبنائهم والمجتمع.

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