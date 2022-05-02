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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيليان مبابي "باسبور" عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أكدت تقارير إعلامية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون خارج مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت التقارير الإعلامية أن نادى ريال مدريد يريد إستعادة نجمه في حال فشل في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان.

أفادت التقارير الإعلامية أن نادى بايرن ميونخ الألماني يريد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تأكد رحيل المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فى صيف العام الجاري.

وشددت على أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي  تريد رونالدو كالصفقة الاولى في حال انتقل مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

ولفتت إلى أن كريستيانو رونالدو قد يرتدي قميص ريال مدريد مجددًا حيث أن الملكي لا يستبعد التفاوض مع مانشستر يونايتد من أجل عودة لاعبه السابق بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

أشارت التقارير الإعلامية إلى أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سيخضع لتغييرات كبيرة تحت قيادة تين هاج المدير الفني الجديد.

أوضحت التقارير الإعلامية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد لا يكون ضمن خطط المدرب الجديد للشياطين الحمر تين هاج فى الموسم المقبل.
 

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد كيليان مبابي باريس سان جيرمان بايرن ميونخ ليفاندوفسكي

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