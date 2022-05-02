شريهان: كل عام والشعب المصري والعربي بخير وفي حب وسلام

هنأت الفنانة شريهان، الشعب المصري وجميع شعوب الوطن العربي، بحلول عيد الفطر المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت شريهان: “كل عام ومصر والشعب المصري العظيم وجميع شعوب الوطن العربي في الأمتين العربية والإسلامية بخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الطاعات وصالح الأعمال، وأسأله عز وجل دوام الخير والحب والسلام والأمن والأمان والإستقرار بيننا وعلينا .. أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والخير والبركات”.

وشاركت الممثلة والفنانة الاستعراضية شريهان في حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم “ قطر 2022”.

وظهرت شريهان كضيف شرف لتقديم حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم “قطر 2022”.