إبراهيم فايق: عيد فطر سعيد على مصر الحبيبة والوطن العربي

هنأ الإعلامي إبراهيم فايق، متابعيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتب إبراهيم فايق، “كل سنة وانتم طيبين.. عيد فطر سعيد على مصر الحبيبة والوطن العربي”.

يذكر أن علق الإعلامي إبراهيم فايق، على مباراة النادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز عبر حسابه على تويتر.

وكتب: “واحد من أوحش مباريات الأهلي على مستوى الأداء والرتم اللي كان في منتهى البطء بالإضافة إلى كم مهول من التمريرات المفقودة والمقطوعة.. قد يكون هذا الأداء هو الأفقر فنيا للأهلي خلال مباريات دوري الموسم الحالي”.