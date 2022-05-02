مكبل اليدين.. شاهد| شاب يستعرض مهاراته بإلقاء نفسه في نيل القناطر

شاب يبلغ من العمر 15 عام يدعى محمد عادل، من قرية شلقان فى القناطر بالقليوبية، حرص علي استعراض مهارته فى السباحة في أول أيام عيد الفطر، حيث ألقى بنفسه مكبل اليدين في نيل القناطر.

وأبهر الشاب الحضور بمهارته فى السباحة مكبل اليدين، ورصدت عدسة موقع صدى البلد فيديو للشاب أثناء إلقاء نفسه فى النيل مكبل اليدين، ونجح فى السباحة والخروج من المياه.

واستعدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، حيث تم الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالمدينة والتى تبلغ مساحتها 500 فدان وفتح متحفى الرى والطفل والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالمدينة أمام المواطنين منذ الصباح الباكر.

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وتضم القناطر عددا من المتاحف بها منها متحف الرى أيضا معهد بحوث الهيدروليكا والطمى وبها محطات بحوث البساتين والدواجن والأسماك والنباتات العطرية ومركز تدريب البساتين ومركز تنمية الإدارة للنهوض بمشروعات التنمية الزراعية ، كما أن بها متحف الثورة والمركز القومى لبحوث المياه وبها أيضا أقدم محلج للقطن فى الشرق الأوسط.

وتشهد مدينة القناطر الخيرية عددا كبيرا من أعمال التطوير للاستفادة من المناطق السياحية التى تتميز بها وإعادتها كسابق عهدها لتوفير فرص عمل للشباب ، حيث أطلقت وزارة الموارد المائية خطة للبدء فى أعمال تطوير حدائق ومتنزهات القناطر من خلال إجراء أعمال الصيانة والنظافة لها بصفة دورية لاستعادة رونقها الجمالى.