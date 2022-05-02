أسماء أبو اليزيد لجمهورها: "عيد سعيد عليكم وعلى كل أحبابكم".. شاهد

هنأت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها بعيد الفطر المبارك، ونشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت أسماء أبو اليزيد: “ كل سنة وأنتو طيبين.. عيد سعيد عليكم وعلى كل أحبابكم”.

و الجدير بالذكر ان أسماء ابو اليزيد بطلة مسلسل الانسة فرح شاركت فى الماراثون الرمضاني فى بطولة مسلسل توبة بجانب النجم عمرو سعد، ومجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم، وماجد المصري، وصبا مبارك، وانتصار، وحجاج عبدالعظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، إخراج أحمد صالح.

ويقدم عمرو سعد، في أحداث المسلسل، دور شاب اسمه توبة، يجمع بين حرفة الخراطة وفتح الخزائن بطرق غير قانونية، ويؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق، وتتسم شخصيته بالعنف، فيما تراقبهما الأجهزة الأمنية ، فيما لعب أسماء ابو اليزيد دور زوجته.