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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجمل وأغلى جمهور على قلبي .. يسرا تهنئ متابعيها بـ عيد الفطر

صدى البلد

هنأت الفنانة  يسرا ، متابعيها بعيد الفطر المبارك، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت يسرا “ عيد سعيد و كل عام وأنتم بألف خير و هنا يا أحلى وأجمل وأغلى جمهور على قلبي ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال و يفرح قلوبكم جميعا بحبكم جدا  ”.

وكشفت الفنانة يسرا، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة، الذي عرض في السباق الرمضاني .


وقالت يسرا في حوارها على قناة " إكسترا نيوز": "شخصيتها في مسلسل أحلام سعيدة متواجدة في حياتنا ومجتمعنا وليست شخصية مصطنعة".

 

وأضافت يسرا: "كان معنا مخرج متمكن من أدواته كي تظهر الشخصية بالشكل المطلوب"، مضيفة: "فريق العمل في المسلسل متميز".

 

وكشفت يسرا طريقة التعامل مع تحدي فقدان البصر في المسلسل، قائلة: "لم ارتدي نظارة سوداء في المسلسل والمخرج قال لي إنه مش عايز البس نظارة، ولو لبست نظارة سوداء هبص غصب عني لكن بدون نظارة سوداء يكون هناك تقمص كامل لفقدان البصر".

الفنانة يسرا يسرا انستجرام عيد الفطر رمضان عيد الفطر المبارك

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