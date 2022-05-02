أجمل وأغلى جمهور على قلبي .. يسرا تهنئ متابعيها بـ عيد الفطر

هنأت الفنانة يسرا ، متابعيها بعيد الفطر المبارك، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت يسرا “ عيد سعيد و كل عام وأنتم بألف خير و هنا يا أحلى وأجمل وأغلى جمهور على قلبي ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال و يفرح قلوبكم جميعا بحبكم جدا ”.

وكشفت الفنانة يسرا، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة، الذي عرض في السباق الرمضاني .



وقالت يسرا في حوارها على قناة " إكسترا نيوز": "شخصيتها في مسلسل أحلام سعيدة متواجدة في حياتنا ومجتمعنا وليست شخصية مصطنعة".

وأضافت يسرا: "كان معنا مخرج متمكن من أدواته كي تظهر الشخصية بالشكل المطلوب"، مضيفة: "فريق العمل في المسلسل متميز".

وكشفت يسرا طريقة التعامل مع تحدي فقدان البصر في المسلسل، قائلة: "لم ارتدي نظارة سوداء في المسلسل والمخرج قال لي إنه مش عايز البس نظارة، ولو لبست نظارة سوداء هبص غصب عني لكن بدون نظارة سوداء يكون هناك تقمص كامل لفقدان البصر".