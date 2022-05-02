حوار| مدرب حراس بترو أتليتكو: أحلم بتدريب الأهلي.. والشناوي الأفضل في إفريقيا

في مفاجأة كبرى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، استطاع فريق بترو أتليتكو الأنجولي إقصاء نظيره صن دوانز الجنوب إفريقي من البطولة.

حيث فاز فريق بترو أتليتكو الأنجولي في لقاء الذهاب بنتيجة 2/1 بينما تعادل في جنوب إفريقيا بنتيجة 1-1، ليتأهل إلى دور نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة (3/2).

ويواجه فريق بترو أتليتكو الأنجولي نظيره الوداد المغربي، في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه الأهلي منافسه وفاق سطيف الجزائري.

وتحدث “صدى البلد” مع أدريانو سواريز، مدرب حراس فريق بترو أتليتكو، عن مباراة الفريق الأنجولي أمام الوداد، ومن سيتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

إليكم نص الحوار:.

- كيف ترى مواجهة الوداد في نصف النهائي؟

بالنسبة لي الوداد هو الفريق الذي يمتلك أفضل فريق رياضي ، فهو يعرف ولا يقلق للعب بدون الكرة ، ولديهم لاعبين جيدين ، لكننا فزنا في أنجولا في دور المجموعات وخسرنا هناك ، ستكون لعبة جيدة للمشاهدة، ستكون المباراة صعبة على كلا الفريقين.

-أي فريق تفضل مواجهته في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا حال الصعود؟

نريد أن نكون في النهائي ، الخصم غير مهم، لقد أظهرنا للجميع بالفعل جودتنا ،وهجومنا القوي ضد الفرق، ونحن مستعدون للعب ضد أي فريق ، لسنا المرشح الأوفر حظًا ، بالتأكيد ، لكننا نلعب كرة قدم هجومية جيدة ، والسيد ألكسندر سانتوس يقوم بعمل ممتاز، ونحن نؤمن باللاعبين الخاصة بنا.

-من المرشح الأول للتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا؟

الأهلي والوداد أقوياء، ولكن أتمنى بترو أتليتكو وليس اي فريق أخر.

-هل تتمنى تدريب الأهلي يوما ما؟

الأهلي فريق كبير في إفريقيا ، بالتأكيد كل من يعمل في إفريقيا يحلم بالعمل في فريق كبير مثل الأهلي ، لكن اليوم أنا سعيد جدًا في بترو دي لواندا ، ولدي صفقة لمدة عام إضافي هنا، أتمنى أن يحدث ذلك في المستقبل.

-كيف كان الحديث بينك وبين جيلبرتو عن الأهلي؟

دائماً ما يحدثني عن الأهلي وعملت مع فلافيو أيضاً، الثنائي يعشقان الأهلي ودائماً مايحدثونني عنه، بالتأكيد مثلما ذكرت الأهلي فريق كبير والجميع يعرفه في القارة الإفريقية.

- من هو أفضل حارس في إفريقيا ؟

أنا أعشق رونوين ويليامز حارس منتخب جنوب إفريقيا وسوبر سبورت، وأيضاً هناك محمد الشناوي وأبوجبل، الثلاثة رائعين، لكن أعتقد أن الشناوي أفضل من الثنائي في بعض الفنيات.